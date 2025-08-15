La Universidad de Castilla-La Mancha vuelve a estar entre las mil mejores del mundo pese a perder posiciones

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) sigue entre las mil mejores del mundo según el prestigioso ranking de Shanghái, pero vuelve a retroceder. En 2023 estaba situada en la franja 601-700, en 2024 descendió a la 701-800 y este año se ubica entre las posiciones 901-1000, según los datos publicados este viernes 15 de agosto.

Pese a este retroceso, la institución académica que lidera el rector José Julián Garde destaca internacionalmente en áreas como Gestión de Hostelería y Turismo, colocándose en el grupo 101-150 del mundo.

Mientras, en cuanto a Ciencias Veterinarias figura entre las 151-200 mejores del planeta. Ciencia y tecnología de los alimentos, Enfermería y Ciencias Económicas se sitúan en la horquilla 201-300, y otras disciplinas como Ciencia atmosférica, Ciencias ambientales e ingeniería o Ciencias agrícolas aparecen en el rango 301-400.

Alumnos internacionales

Con 25.302 alumnos, de los que 1.123 (4,4 %) son internacionales, la UCLM cuenta con 21.943 estudiantes de grado y 3.359 de posgrado. Según consta en el ranking de Shanghái 2025, proporcionalmente la presencia extranjera es mucho mayor en máster y doctorado, donde alcanza el 14,5 %, frente al 2,9 % en las titulaciones de grado.

En el plano nacional, el ranking mantiene a 36 universidades españolas entre las mil mejores, las mismas que el año pasado, aunque con cambios de posición. Ocho empeoran sus resultados, incluida la UCLM, y cinco mejoran. La Universidad de Barcelona lidera por segundo año consecutivo, entre las 200 primeras del mundo.

A nivel global, Harvard encabeza la clasificación por vigésimo tercer año seguido, seguida por Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La lista, elaborada por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, analiza seis indicadores como la obtención de Nobel o Medallas Fields, publicaciones científicas de alto impacto y citaciones de investigadores.

Buen momento

La UCLM, que en sus poco más de 40 años de historia ha pasado de ser una joven universidad regional a figurar de forma estable en el ranking más exigente del mundo, espera arrancar el curso con unas altas tasas de matriculación.

A finales de julio, el rector avanzó que ya se habían matriculado 6 149 alumnos del total de 6 346 plazas ofertadas para los primeros cursos de todos los grados. Aunque advirtió de que era una cifra provisional, Garde se mostró "muy satisfecho" debido a que suponía 2.300 estudiantes más que los que había el año pasado en las mismas fechas.