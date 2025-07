Castilla-La Mancha aportará 73 millones de euros para la gestión de 200 comedores escolares durante dos años

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes un gasto de 73 millones de euros para gestionar más de 200 comedores escolares en la región durante los dos próximos años.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha recordado, durante la presentación de una restauración medioambiental en la provincia de Cuenca, que una de las peticiones que más le conmovió al llegar al Gobierno autonómico, hace diez años, fue la de los trabajadores sociales que pedían recuperar estos comedores.

Ha rememorado que era "para echarse a llorar" porque se trataba de la única comida que muchos niños hacían al día, y por ello los trabajadores le reclamaron priorizar su recuperación en una época "de crisis, de desempleo y de emergencia social".

Durante su intervención, Page ha asegurado que no quiere grandes fastos por su década al frente del Ejecutivo regional porque entiende que "la mejor celebración es seguir haciendo lo mismo".

Además, ha reconocido que cumplir los compromisos con la ciudadanía puede resultar "aburrido", aunque comparar la eficacia de la gestión "con los shows que a veces protagonizamos en política" deviene en un "bendito aburrimiento".

En este sentido, ha aseverado que hace diez años le trasladó a sus compañeros "que no me dejasen repetir si no le doy la vuelta al principal problema que teníamos entonces, que era el paro". En estos momentos, "hemos sobrepasado nuestro margen histórico con más de 900.000 personas ocupadas".

Asimismo, ha recordado que, cuando se empezaron a poner en marcha los planes de empleo, había licenciados en Medicina o Arquitectura. Frente a aquella realidad, se contraponen proyectos como el de Abenójar (Ciudad Real) que va a permitir crear "centenares" de puestos de trabajo.

"Tenemos muchísimos municipios donde hay más gente trabajando y puestos de trabajo que gente censada", y ha defendido también la recuperación en materia sanitaria o educativa, así como de población en la región.