Educación firma la bajada de ratios en Primaria y de horas para los profesores de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos ANPE, UGT y CCOO han firmado el segundo bloque de mejoras educativas que recoge, entre otros compromisos, la bajada de los ratios en Primaria y el descenso de las horas lectivas para los profesores.

El acto simbólico de rúbrica ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo regional, con la presencia del consejero de Educación, Ciencia y Deportes, Amador Pastor; de su homólogo de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina y los responsables de los tres sindicatos firmantes.

Una de las principales novedades en este acuerdo ha sido la incorporación de CCOO, organización que no se adhirió al primer bloque de mejoras que sí secundaron en febrero de 2023 ANPE y UGT.

En cuanto a la bajada de ratios, ya se había efectuado en Infantil y Bachillerato tras la firma del primer bloque y se pondrán en marcha en Primaria desde el próximo curso hasta el 2027-2028.

Además el acuerdo reconoce de manera plena el trabajo de los docentes interinos, ya que, hasta ahora, al cesar su sustitución, se les liquidaban las vacaciones, pero ese tiempo no contaba a efectos administrativos ni para la antigüedad.

Las mejoras también afectarán al horario lectivo de los profesores, que pasará a 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial en el curso 2025-2026 y a 18 horas semanales en Secundaria, Bachillerato, FP y enseñanzas especiales en el curso 2026-2027.

En cuanto a las oposiciones, el Gobierno se compromete a convocar ofertas en 2026, 2027 y 2028, mientras que el acuerdo también incorpora medidas para avanzar en inclusión, reducción de la burocracia, conciliación y bienestar laboral.

Satisfacción de Pastor

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Amador Pastor ha querido destacar la adhesión de CCOO y ha recordado que el sistema educativo quedó "muy dañado" en la legislatura 2011-2016.

"Nuestro compromiso para bajar las ratios supone un mayor esfuerzo con respecto a otras comunidades autónomas y hoy podemos hablar de que gracias a ese acuerdo ya no hay 28 alumnos por aula de Educación Infantil sino 22; mientras que en el Bachillerato había 40 alumnos por aula y hoy están en una ratio máxima de 32 alumnos", ha señalado.

Esta medida, junto a la mejora de los horarios para el profesorado, ha indicado que se ha reflejado en que el curso con menor número de alumnos en toda su historia (385.000) también ha sido el que más profesores ha tenido (33.500).

Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes.

Tampoco ha pasado por alto lo que ha considerado otra "medida estrella" y que tiene que ver con los concursos de oposiciones.

"Frente a las poco más de 500 plazas que se convocaron en la legislatura del 2011 al 2015, a lo largo de estos diez años ya llevamos casi 8.000 plazas convocadas en las ofertas de empleo público", ha añadido.

Reacciones de los sindicatos

Desde ANPE, el presidente regional, Martín Navarro, se ha mostrado satisfecho al ser un acuerdo con garantías en su cumplimiento y con medidas comprometidas con la Consejería de Hacienda.

Además, ha considerado que las mejoras van "por el camino correcto" si bien ha advertido de que queda mucho recorrido y de que ANPE va a continuar con sus reivindicaciones a pesar de estar "satisfecho" con el acuerdo.

De su lado, el responsable regional de Enseñanza de UGT, José Antonio Montero ha indicado que este acuerdo ha demostrado ser una "herramienta eficaz" para impulsar mejoras "reales" en el sistema educativo.

Representantes sindicales que han rubricado el segundo bloque de mejoras educativas en Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha subrayado que gracias al cumplimiento del primer bloque se han logrado avances "sustanciales" como la reducción de una hora lectiva semanal en todos los cuerpos, la bajada de ratios, el incremento de las ofertas de empleo público y las mejoras para el personal interino.

"La prórroga firmada hoy consolida esos logros e incorpora nuevas medidas que desde UGT consideramos fundamentales", ha sentenciado.

Por último, la secretaria regional de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ana Delgado ha defendido que el acuerdo supone una mejora sustancial en las condiciones laborales del profesorado.

"Este acuerdo es muy valioso, pero no supone ninguna renuncia ni ninguna pausa sino que es un punto para iniciar el trayecto que reafirma un compromiso con lo que aún nos queda por llegar", ha advertido.

Críticas de CSIF

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la prórroga sobre la mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Castilla-La Mancha.

Para el sindicato, el nuevo acuerdo "mantiene los recortes que sufre la educación pública de Castilla-La Mancha y solo aborda mejoras de cara a la próxima legislatura a partir de 2027".

"Nos encontramos con una nueva foto que solo sirve para ocultar la triste realidad que padecen nuestros docentes y que afecta tanto al alumnado como a las familias. Una realidad que se basa en aulas con un número elevado de alumnos, falta de medios para abordar una verdadera inclusión educativa, problemas de conflictividad y unos maestros y profesores totalmente sobrepasados. Este acuerdo es un brindis al sol porque no cambia absolutamente nada", ha afirmado el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

Según Martínez, "sigue sin recuperarse el pago del verano a los interinos con cinco meses y medio de contrato; no hay medidas efectivas para reducir una burocracia que ahoga al profesorado; la bajada a 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias solo se plantea para el curso 2026-2027 siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria; las ratios en ESO y Bachillerato no bajan; y no se aborda la inclusión educativa".