La emotiva y viral reacción de un joven de Castilla-La Mancha a sus notas de la PAU: "¿En serio, mamá?"

Tras muchas horas de estudio y nervios, los alumnos de la Prueba de Acceso a la Universidad 2025 (PAU) de la Universidad de Castilla-La Mancha recibieron sus notas el pasado lunes por la tarde. Algunos de ellos se han unido a la moda de reaccionar a las calificaciones en redes sociales como TikTok.

Unas reacciones que se están haciendo virales, como la del usuario @manri_garo, que ha decidido compartir cómo conoció sus notas junto a su madre a través de un vídeo que ya alcanza más de 59.000 'me gustas' y medio millón de visualizaciones.

El protagonista parte de una media de Bachillerato de 8,13 y necesita alcanzar un 8,202 para entrar en el Grado que quiere estudiar. Lo más sorprendente es lo prudente que es a la hora de predecir sus notas, obteniendo resultados mucho más altos de lo que creía en todas las materias.

La sorpresa más grata, que recibe al borde de las lágrimas, fue la nota de Lengua Castellana y Literatura. Aunque esperaba suspender con un 3,5, acabó sacando un 8. "No puede ser, si no me sabía el epígrafe", expresa el joven.

Continúa con Inglés, donde obtuvo un 8,5 y creía que sacaría un 6. Misma situación que ocurre con el resto de las asignaturas: en Filosofía esperaba un 6,5 y obtuvo un 8,25; en Historia del Arte predijo un 8 y sacó un 8,25; y en Empresa creía que obtendría un 9 y logró un 9,25.

Otra de las grandes sorpresas para el joven fue la nota de Matemáticas. Aunque predijo un 7, en el vídeo expresa que lleva suspendiendo la materia durante los 10 últimos años. Sin embargo, sacó un 9.

"Me sale de media un 11,68", sentencia el emocionante vídeo el joven estudiante, con la alegría de quien ve recompensado su esfuerzo.

"Sonriendo a la pantalla"

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar y ya acumula más de 1.100 comentarios. "Me he pasado todo el vídeo sonriendo a la pantalla" o "me han salido lágrimas de ternura y orgullo y ni lo conozco" son algunos de ellos.

Asimismo, abundan las reacciones reconociendo el orgullo de la madre por lo logrado por su hijo.