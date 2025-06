El colegio al que fue Marina, la mejor nota de la Selectividad 2024 en Castilla-La Mancha: "Potenciamos el talento"

El nombre de Marina Simón quedó grabado en la historia académica de Castilla-La Mancha cuando, en 2024, consiguió una nota perfecta de 14 en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Un logro respaldado por una trayectoria de gran esfuerzo y una formación sólida que tuvo lugar en el colegio La Enseñanza de Albacete.

Este centro educativo, de carácter católico y mixto, fue el escenario en el que la joven creció como estudiante y como persona. Se trata de un centro bilingüe con más de un siglo de historia, pero que sigue firme en su compromiso con la innovación educativa y el desarrollo integral del alumnado.

"Buscamos el talento de cada alumno para potenciarlo, alcanzando la seguridad suficiente en sí mismo para poder vencer sus debilidades con la ayuda de sus fortalezas", detalla el colegio en su página web.

Concertado desde Infantil hasta 4º de la ESO y privado en Bachillerato -con más de 800 estudiantes y un claustro formado por más de 70 docentes-, La Enseñanza es un referente en la región. Año tras año destaca entre los colegios con mejores resultados en la Selectividad.

Parte de su éxito radica en el uso de metodologías activas que buscan preparar al alumnado para los retos del mundo real. Desde edades tempranas, los estudiantes trabajan habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad o la autonomía.

También se familiarizan con herramientas como la robótica, el ajedrez o los cubos de Rubik, que refuerzan su capacidad de concentración, planificación y resolución de problemas.

Sobre Marina Simón

Marina finalizó su etapa escolar en La Enseñanza el año pasado, antes de dar el salto a la Universidad Politécnica de Valencia, donde actualmente cursa el grado de Ingeniería Aeroespacial.

En una reciente entrevista concedida a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, la joven explicaba que este primer año fuera de casa ha sido "un poco caótico", con muchas cosas pasando en la ciudad, pero "bastante bien dentro de lo que cabe".

El cambio de Albacete a una ciudad más grande y dinámica como Valencia no ha supuesto un problema para ella. "Elegí este sitio porque me parecía un punto intermedio entre Madrid y Barcelona, y estoy contenta. Me gusta y me he adaptado bien", contaba.

Además del estudio, la albaceteña ha encontrado tiempo para disfrutar de sus aficiones, socializar y mantener el vínculo con su ciudad natal. "Siempre saco rato para mis hobbies. Salgo con mis amigos de la residencia o de la uni y muchos fines de semana vuelvo a casa".