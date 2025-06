Una alumna, rotunda sobre el examen de Matemáticas II de la PAU de Castilla-La Mancha: "Ni con los apuntes lo saco"

Este jueves 5 de junio ha supuesto un momento muy esperado para miles de jóvenes de Castilla-La Mancha. Tras días de madrugones, repasos de última hora y nervios, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha llegado a su fin y, como cada año, ha dejado un buen puñado de emociones y alguna que otra queja. Porque si hay algo que nunca falta al cierre de la Selectividad es el análisis post-examen.

Este año, ha sido el control de Matemáticas II el que ha provocado cierto desconcierto, especialmente por su primer ejercicio. No se ha tratado de una gran polémica, pero sí ha generado comentarios entre los estudiantes después de que una profesora haya decidido resolverlo públicamente en TikTok.

La docente en cuestión es Emilia Fernández, del IES Alonso Herrera de Talavera de la Reina (Toledo) y conocida en redes por su perfil divulgativo. Con más de 50.000 seguidores, ha subido un vídeo explicando paso a paso el problema que, según varios alumnos, les hizo dudar. Algunos, incluso optaron por dejarlo en blanco.

El ejercicio pedía calcular la concentración de virus activos en una muestra de sangre mediante una función exponencial 𝑓(𝑡) = 5(𝑡 + 1)𝑒^−𝑡, con 𝑡 ≥ 0.

A partir de ahí, había que determinar el momento en el que la derivada -el cambio de concentración- alcanzaba su mínimo y el valor del límite de la función a largo plazo.

"No era tan difícil"

"Voy a resolver el examen de Matemáticas II de Castilla-La Mancha, en el que ha generado algo de confusión el primer ejercicio", explica la profesora en el vídeo. "El enunciado está bastante claro y creo que os habéis liado un poco".

Tras una explicación detallada en la pizarra, concluye con una frase que resume su postura: "Como veis, no era tan difícil. El detalle es leer bien el enunciado".

Primer ejercicio del examen de Matemáticas II.

Numerosas quejas

Las respuestas no han tardado en llegar y no todas han sido tan optimistas. "Ese ejercicio, solo con leerlo me lo salté", "me da angustia verlo", "no quiero saber nada más de Matemáticas en mi vida", "fácil dice", "de terror" o "estoy a lágrimas con ese examen" son solo algunos de los comentarios que han dejado los estudiantes en la publicación.

De hecho, uno de ellos ha denunciado que "el primer apartado era bastante más complicado que otros años", y otra ha asegurado que "me pongo hasta con apuntes y no lo saco".

Sin embargo, más allá de las dificultades puntuales, muchos han agradecido la explicación de la profesora, reconociendo que fuera del contexto del examen -y sin los nervios del momento- el problema no parecía tan temible.