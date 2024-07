Denuncian el "abandono" de las escuelas infantiles en Castilla-La Mancha: "Falta personal"

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha ha denunciado este lunes el "abandono" por parte del Gobierno autonómico de las escuelas infantiles de la región, donde "existe falta de personal" para garantizar el correcto funcionamiento de los centros y la prestación de un servicio de calidad a los niños y niñas.

El sindicato ha señalado en nota de prensa que es "incomprensible" que la Consejería de Edicación "deniegue de forma sistemática" las necesidades de cobertura que requieren estos centros, "donde el curso escolar no ha finalizado aún".

Según ha explicado CCOO, la "falta de personal" repercute a los niños y niñas que "no están con la tutora asignada durante el curso", así como a las familias y a los trabajadores, que debido a esta situación "no pueden hacer uso de sus derechos de conciliación" fijados por ley.

"Todo esto se traduce en una merma de la calidad y la seguridad que tiene que haber en estos centros. Además, hay que tener en cuenta que en estos momentos la carga psíquica y física se acentúa por el cansancio y agotamiento de todo el curso y esto activa el estrés de los niños y niñas", ha añadido.

Escuelas afectadas

CCOO ha informado de que, entre las escuelas infantiles con falta de personal, se encuentran 'Virgen del Camino' en La Solana, "donde faltan tres profesionales y hay un aula sin ninguno"; 'La Comedia' en Almagro, con "dos profesionales sin cubrir"; 'Torreón' en Alcázar de San Juan, 'Virgen de la Consolación' en Valdepeñas, 'Mesa de Ocaña' y 'Alfar' en Talavera, donde faltan limpiadoras; y la Escuela infantil 'Castilla-La Mancha' de Toledo, donde "falta una técnico en jardín de infancia".

Además, ha lamentado que "en la mayoría" de las escuelas infantiles de la región "falta personal de mantenimiento".

En este sentido, la Federación de Enseñanza de CCOO ha señalado que "no se puede ampliar el calendario escolar para la etapa de 0 a 3 años si no se está dispuesto a hacer las inversiones necesarias para dotar a los centros del personal imprescindible que garantice su correcto funcionamiento". "Las escuelas infantiles son centros educativos y no un aparcaniños y niñas", ha zanjado.