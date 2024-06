El viaje de Irene y Freddy, los brillantes toledanos elegidos para descubrir la élite académica de EEUU

Los toledanos Irene Herranz y Freddy Jara han sido dos de los seleccionados por su talento entre más de 2.000 candidatos para el prestigioso programa 'Movers by Fue' de la Fundación Universidad-Empresa y la Fundación Rafel del Pino. Esta elección elección los ha llevado a visitar durante una semana los mejores centros educativos, de investigación y emprendimiento de Cambridge Boston y Nueva York (EEUU).

Un viaje que ambos han coincidido en definir como "increíble" y que, tal y como han relatado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, se trata de una gratificación a su "esfuerzo y talento", ya que han sido seleccionados por su brillante expediente académico y su desempeño durante las prácticas profesionales.

El itinerario del viaje ha incluido visitas a Harvard Medical School, el Wyss Institute, Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de Columbia o la sede de Microsoft y reuniones en Liberty Mutual-Financial Services y Sasaki-Urban Planning & Architecture, Kennedy School of Government y MIT Sloan School of Management.

Participantes en EEUU.

Para Irene Herranz, de 26 años, no solo el esfuerzo ha sido la clave para ser elegida entre tantos candidatos, sino también el hecho de "estar en el sitio adecuado en el momento adecuado".

Nacida en Madrid, pero asentada en Numancia de la Sagra (Toledo) desde los nueve años, estudió el grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos. Después, cursó un máster de Dirección del Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas y, por último, decidió formarse en la Fundación Universidad de Empresa, comenzando a trabajar en la tabacalera Philip Morris.

"La oportunidad me de realizar este viaje me llegó por sorpresa. Tanto yo como mis compañeros hemos vuelto muy contentos. Lo que más me ha aportado ha sido charlar con mucha gente que trabaja en Estados Unidos, algunos gracias a las becas de la fundación, y ver cómo ha sido su trayectoria hasta llegar hasta donde están", ha detallado.

Ahora, en la tabacalera, Irene cuenta con un contrato que se extiende hasta septiembre. En ese momento, decidirá cuáles son sus próximos pasos en el mercado laboral, porque si algo ha aprendido en el viaje es que "es normal dudar sobre el futuro profesional".

Irene Herranz.

"Me he dado cuenta que es bueno lanzarse a hacer cosas nuevas, atreverse y no tener miedo. Creo que si se da la oportunidad laboral adecuada, me plantearía salir de España si veo proyección de futuro", ha sentenciado.

Un viaje para "aclarar ideas"

Por su parte, Freddy tiene 25 años y, aunque nació en Perú, vive en Toledo desde que tenía año y medio. La noticia de que había sido seleccionado para el viaje también le pilló por "sorpresa", aunque ha reconocido que se tomó el máster y las prácticas "muy en serio", por lo que consiguió una gran nota media en el expediente académico.

Para el toledano, además del esfuerzo, es fundamental el "talento". "Aunque todos los seleccionados no somos de la misma industria, creo que reunimos cualidades comunes", ha afirmado.

Freddy fue a la universidad en Reino Unido, donde se graduó en Science and Business Management en Reino Unido, donde ha vivido algunos años y ha trabajado como camarero. Al volver a España decidió hacer el máster en Business Innovation and Decision Making en la Fundación Universidad de Empresa y, ahora, está trabajando con un contrato fijo en Amadeus IT Group, empresa proveedora de soluciones tecnológicas.

Si de algo le ha servido el viaje es para tomar la decisión de aceptar la oferta laboral que tenía de este grupo empresarial. "Tenía dudas porque no sabía si es el sector que me gusta, pero durante el viaje hablé con otros compañeros y decidí aceptar la oferta de empleo como una solución a corto plazo. Ahora, con más calma, puedo pensar hacia dónde dirigir mi carrera", ha indicado.

Freddy Jara.

Para Freddy, el viaje ha sido "una mezcla de aprendizaje académico" y de oportunidad para "aclarar ideas". "En un futuro me gustaría entrar en el sector de la consultoría y descubrir cuál es la industria que más me gusta, como hicieron algunas de las personas que conocimos en Estados Unidos", ha explicado.

Por último, ha expresado que para él no sería ningún problema volver a salir de España y trabajar en otro país. "No para siempre, pero me gustaría trabajar en América. Después de esta experiencia, me apetece desarrollarme profesionalmente en ese ambiente y esa cultura", ha sentenciado.