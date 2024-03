Posibles protestas de los profesores de Castilla-La Mancha en el tercer trimestre: "Estamos hartos"

Los sindicatos STE, CCOO y CSIF han amenazado con llevar a cabo acciones de protesta en el tercer trimestre del curso escolar en la región, a fin de forzar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a revertir los "recortes estructurales que desde hace 12 años" viene sufriendo el colectivo docente que, según denuncian, está "sobrecargado, enfadado y harto de esta situación".

Así lo han indicado los representantes de estos sindicatos, Lorenzo Alberca (STE), José Antonio Ranz (CSIF) y Ana Belén San Roma (CCOO), que se han desplazado hasta las puertas de la Consejería de Educación en Toledo para dar cuenta de los motivos que les han llevado a barajar "manifestaciones, paros parciales o incluso una huelga" en los meses de mayo o junio, si la administración regional no actúa.

Tras reparar en que ya se han superado los años de "pandemia y crisis", tal y como evidencia que los presupuestos de Castilla-La Mancha estén "totalmente recuperados y lleven cuatro ejercicios por encima de los 12.000 millones de euros", las organizaciones se quejan de que Castilla-La Mancha, junto a Madrid y Galicia, sean las únicas regiones que no han recuperado al menos las 18 y 23 horas en enseñanzas medias y maestros respectivamente, que son las cifras de referencia anteriores a los recortes.

Representantes sindicales a las puertas de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. STE

De igual modo piden aumentar las horas complementarias, para atender todas las tareas que requiere la profesión docente, y bajar las ratios máximas en todos los niveles, etapas y enseñanzas. "Son los dos indicadores que mayor incidencia tienen en la calidad de la educación", advierten.

No en vano, STE, CCOO y CSIF se han referido a los resultados del último informe PISA 2022, "en el que se observa un desplome en el caso de Castilla-La Mancha, que en anteriores ediciones estaba en la media nacional y ahora aparece en el vagón de cola, dentro de los 6 últimos puestos".

"Por el contrario, vemos como comunidades con ratios y cargas más bajas, como es el caso de Castilla y León, Cantabria y Asturias se aupan a los primeros puestos a nivel nacional e internacional", han precisado.

Cobro del verano para interinos

En su tabla reivindicativa también está la recuperación de la reducción voluntaria de la carga lectiva para los mayores de 55 años; así como el acceso al cobro del verano para el personal interino en base a un criterio objetivo de tiempo mínimo de servicio que, de partida, sitúan en 5 meses y medio.

De igual modo, han alertado del "cierre de colegios y de la destrucción de plantillas", motivado por la caída en picado de la natalidad. "Esta situación choca frontalmente con el aumento del presupuesto destinado para la concertada, que además queda blindada para los próximos 6 años. "Ya está un 15% y si seguimos con esta tendencia en cuanto a natalidad, y con estas políticas, podría llegar al 25% a la vuelta de los próximos 6 años, según nuestras estimaciones".

Dicho esto, los representantes de STE, CCOO y CSIF mantienen que el acuerdo que el Gobierno regional suscribió con UGT y ANPE el pasado año "con la intención de conseguir una foto en campaña electoral" era "insuficiente", sobre todo si compara las condiciones del sector castellanomanchego con el nacional.

"Esas medidas deberían estar en los centros educativos a partir del 1 de septiembre de 2024, no podemos esperar más", han terminado exigiendo las tres organizaciones que, no obstante, supeditan el desarrollo de esas acciones de protesta a la respuesta que pueda dar Educación.

Y es que STE, CCOO y CSIF han denunciado que las medidas que reclaman no estén nunca en agenda de la mesa sectorial, porque desde la administración "se justifican con excusas". "Nos hemos reunido con el consejero y las palabras en principio son buenas, pero no se han plasmado en papel. Y mientras no esté escrito, no podremos aceptarlo, porque las palabras se las lleva el viento".