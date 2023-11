La ministra responde a la profesora de Toledo que quiere prohibir los móviles a los niños

La ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha entrado este viernes en el debate abierto por la profesora toledana Ángel Sánchez, quien está pidiendo ley que recoja la prohibición del uso de teléfonos móviles a menores de 14 años. La también portavoz del Gobierno central ha rechazado medidas coercitivas de este tipo porque "sería como poner puertas al campo" y se ha mostrado más partidaria de "educar en lo racional de su uso".

Alegría ha pasado por los micrófonos de la Cadena Ser donde ha remarcado que en este campo hay que hacer "un ejercicio de cogobernanza y de colaboración del sistema educativo con las familias" para ver "cómo mejorar o cómo establecer que esa relación de los jóvenes con esas nuevas tecnologías sea mucho más prudente, mucho más segura".

"Yo tengo un hijo de 10 años y estoy segura de que me ve demasiadas horas utilizando el teléfono móvil y esto es un reto para ellos, para nosotros y también para los profesores", reconocía.

Por eso, más allá de prohibir el uso de teléfonos móviles, la ministra ha explicado que desde su departamento están dedicando fondos europeos también a mejorar la formación y las competencias de los docentes en nuevas tecnologías, puesto que "más que prohibir, hay que educar en lo racional de su uso".

Además de padres y educadores, las operadoras son el otro actor involucrado en este asunto. Sobre la posibilidad de que éstas puedan limitar el acceso a contenidos pornográficos, Alegría ha asegurado que "todas las medidas serán bienvenidas" pero volvía a insistir que "lo importante no es única y exclusivamente eliminar o imponer medidas coercitivas, hay que hacer también un ejercicio de prevención, de educación y de responsabilidad".

Más de 61.000 firmas en change.org

Estas palabras de la ministra de Educación y Cultura se producen en medio de un debate abierto por la profesora Ángela Sánchez. Esta docente de la Comunidad de Madrid, natural de Los Yébenes y que ejerce su labor en Toledo en comisión de servicio, ha abierto una recogida de firmas pidiendo una ley que prohíba el uso de móviles entre los menores de 14 años que ya acumula más de 61.000 apoyos.

Como manifestaba hace dos semanas EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, el uso indebido de las nuevas tecnologías por parte de muchos adolescentes afecta directamente en su rendimiento en el aula. "Se acuestan muy tarde usando el móvil. Los alumnos dormitan durante las primeras horas de jornada lectiva porque no han dormido y descansado lo suficiente", alertaba.

A ello, sumaba otros aspectos como el acceso a contenido inadecuado. "Me he encontrado con alumnos que han visto desmembraciones reales en vídeo. Ven contenido violento o pornográfico que no es acorde a su edad", alertaba.

Por ello, su intención es llegar a las 200.000 firmas y "alertar a la clase política" para que solucionen "un problema muy grave".

