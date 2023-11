Ángela, la profesora que recoge firmas para prohibir el móvil a los niños: "La situación es grave"

Ángela Sánchez es una docente de un colegio de Toledo que, tras 18 años ejerciendo su profesión, ha decidido pasar a la acción ante un problema que "afecta a todos los centros educativos" en la actualidad. Ante la utilización inadecuada de los móviles por parte de los alumnos, la profesora ha iniciado una recogida de firmas en Change.org para pedir una ley que prohíba el uso de estos dispositivos hasta los 14 años.

Tal y como ha relatado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, Ángela es docente por la Comunidad de Madrid, pero se encuentra en un centro de Toledo en comisión de servicio por razones humanitarias. Es especialista en Educación Física, pero este año también es la tutora de un grupo de 5º de Primaria.

En los centros en los que ha estado, incluyendo los de su etapa pasada en Inglaterra, ha observado que los alumnos están muy cansados durante las primeras horas de clase, una situación que se ha agravado con el tiempo. "Lo que ocurre es que se acuestan muy tarde usando el móvil. Los alumnos dormitan durante las primeras horas de jornada lectiva porque no han dormido y descansado lo suficiente. Además de móviles, hay alumnos que también tienen en su habitación televisión o consolas", ha lamentado la docente.

La intención de la profesora con la recogida de firmas -que ya suma más de 100 en dos días- es "alertar a la clase política" para que tome cartas en el asunto. "La única forma de solucionarlo es abordarlo a nivel legal porque la situación es grave. Me entristece mucho y sentía que debía hacer algo. El problema se lo derivan de unos a otros y cuando llega a las familias te dicen que todo está perfecto en casa, pero la realidad es que cuando hablas con los niños te das cuenta que no es así", ha afirmado Sánchez.

"Además, el déficit de atención que existe hoy en día en clase es muy negativo. Antes ponías un vídeo en clase y todo era atención. Ahora les explicas algo y a la mayoría de los alumnos les cuesta centrarse", ha explicado.

El objetivo de la maestra es llegar a 200.000 firmas, "las necesarias para empezar a promover la creación de una ley". "Me han llamado de Change.org porque quieren darle visibilidad", ha reconocido.

[Un estudio da la voz de alarma: la exposición a pantallas en niños, ligada a problemas del desarrollo]

El problema del contenido

Para Ángela, otro de los problemas es el contenido que ven en sus móviles. "Me he encontrado con alumnos que han visto desmembraciones reales en vídeo. Ven contenido que no es acorde a su edad como violencia o pornografía", ha alertado.

Especial hincapié ha hecho en que los menores tengan acceso a la pornografía, algo que ha relacionado directamente con la "vejación a la mujer", porque "el porno no muestra situaciones reales de pareja y contribuye a la violencia machista".

En definitiva, una situación que, para la docente, "va a peor" y que necesita solución de inmediato. Veremos hasta dónde es capaz de llegar con sus firmas.

