Una estudiante de Toledo, seleccionada entre los 50 mejores preuniversitarios en España

Alba Maján es vecina de Seseña (Toledo) y actualmente cursa sus estudios de 2º de Bachillerato en uno de los institutos públicos de la localidad: el IES Margarita Salas. No ha cumplido aún la mayoría de edad, pero ya tiene claro cómo se imagina su carrera: “quiero que mis años de Universidad estén cargados de aprendizajes, tanto en el aula como fuera de ella, para ser capaz de velar por el bien y la verdad desde la que sea mi profesión el día de mañana”.

Aunque indecisa sobre los estudios que finalmente elegirá, cree que su inquietud por la Economía y las Humanidades le hará decantarse por titulaciones jurídico-empresariales, una vocación que ha quedado aún más reforzada si cabe después de ser elegida como una de las becadas del Programa Becas Europa Santander Edición XVII.

“Tengo claro que no hubiera llegado hasta aquí sin el apoyo de mi familia y amigos. También estaré eternamente agradecida a todo lo que he aprendido en mi instituto gracias a la labor diaria de mis profesores liderados por Félix García Chicote, el director del centro, que siempre me han impulsado a esforzarme e involucrarme en nuevos retos”, ha dicho.

Llena de ilusión

Cargada de ilusión, Alba ha superado 4 exigentes fases de selección. La última de ellas tuvo lugar durante el último fin de semana de marzo en la que los 200 finalistas, agrupados en 27 equipos, tuvieron que defender un proyecto para mitigar las consecuencias del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma. Alba y sus 5 compañeros de equipo demostraron la suficiente solvencia para recibir el primer premio por parte del jurado.

Los 50 becados disfrutarán de un viaje de 20 días para adentrarse en el conocimiento del mundo universitario en Europa y participarán en encuentros con profesionales líderes en su campo, así como autoridades del ámbito político, académico y de investigación, entre los que destaca el encuentro con SS.MM. Don Felipe y Doña Letizia, Reyes de España.

Sigue los temas que te interesan