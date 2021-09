ANPE pide más profesores y una enfermera en cada centro escolar de Castilla-La Mancha

El sindicato Anpe ha considerado que el curso escolar 2021-2022, que comienza este jueves en Castilla-La Mancha, arranca con "luces y sombras", ya que si bien ha valorado la apuesta por la presencialidad en todas las etapas educativas y el mantenimiento de gran parte del profesorado de refuerzo contratado el curso pasado, ha demandado la contratación de más docentes.

En un comunicado de prensa, el sindicato ha analizado el arranque del curso escolar y ha calificado de "esencial" que no solo se mantenga la contratación del profesorado de refuerzo del curso anterior sino la contratación de más profesionales para poder mantener las medidas higiénico-sanitarias y para poner en marcha más planes de apoyo y de refuerzo, y desdobles de los grupos más numerosos. También ha pedido que se adelante la incorporación de los docentes que participarán en los planes de refuerzo ya aprobados para este curso escolar.

A juicio de Anpe, "es muy importante compensar y paliar los déficits de aprendizaje acumulados durante la pandemia", para lo que solicitan la renovación del programa Refuerza-T, adelantando la incorporación a los centros en este primer trimestre de las previsibles 600 medias jornadas que, en el mes de enero, llegarán a los centros a través de los programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S.

Enfermera escolar

Además, durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente de ANPE en Toledo, Julio César Casarrubios, el sindicato ha demandado la figura de la enfermera escolar puesto que, a su juicio, "está demostrado que en aquellos centros donde hay, los casos de contagio por COVID 19 son significativamente inferiores".

"Hay que tener en cuenta dos cosas: que ha entrado la variante Delta, mucho más contagiosa que el resto, y que los menores de 12 años están sin vacunar", ha recordado Casarrubios, que también ha solicitado un complemento económico para "los responsables COVID-19 que realizan tareas ajenas a las propiamente educativas, con una importante responsabilidad y carga de trabajo". Ha detallado que en la Comunidad de Madrid cobran un complemento que va desde los 180,18 a los 236,47 euros, dependiendo de si el centro tiene menos o más de 500 alumnos.

Anpe, que ha valorado la implicación y la responsabilidad de las familias y el alumnado en el cumplimiento de las medidas contra la covid-19, también ha considerado positivo que "prácticamente todo el profesorado" que se incorpora a las aulas está vacunado y que ya se ha iniciado la vacunación del alumnado mayor de 12 años.

Pero ha lamentado el "elevado número de alumnos por aula" y que la distancia de seguridad haya pasado de un metro y medio a 1,20 metros a partir de tercero de Secundaria.

Interinos

Para el sindicato, otra decisión de la Consejería de Educación que dificulta la organización de los centros ha sido la incorporación de "cientos de funcionarios interinos" el 9 de septiembre, el mismo día que llega el alumnado a los centros educativos, pues ha opinado que la Consejería debía haber propiciado su incorporación unos días antes, para facilitar su labor y por la seguridad y organización de los centros.

Anpe también ha criticado que no se hayan recuperado los docentes de apoyo en Educación Infantil, que no se haya aumentado el profesorado de inclusión educativa y que no se haya aumentado el presupuesto para los gastos de funcionamiento de los centros educativos.

La falta de regulación del teletrabajo para las actividades no lectivas de los docentes y la falta de regulación del permiso por cuidado de hijo menor en cuarentena son otros de los aspectos negativos del inicio del curso escolar, según Anpe.

