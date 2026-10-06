Las V Jornadas Medievales de Escalona buscan superar las 30.000 visitas y estrenan un nuevo escenario

La localidad toledana programa más de 100 actividades, con el convento Santa Beatriz de Silva como nuevo escenario de conciertos y teatros.

Las Jornadas Medievales de Escalona, en su quinta edición, esperan superar el récord de 30.000 visitas que alcanzaron el pasado año. La cita, programada para el fin de semana del 16, 17 y 18 de octubre en el municipio toledano, contará con una programación que supera las 100 actividades, incorporando nuevos escenarios históricos y aumentando la participación de sus vecinos.

El delegado de la Junta en Toledo y alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez, ha puesto en valor la consolidación de este encuentro con el medievo cuya singularidad, en palabras del propio regidor, es que "no tenemos que inventar ninguna historia, porque Escalona no recrea una villa medieval imaginaria, sino que recupera una parte fundamental de su propia identidad histórica en la que fue escenario de poder, cultura y esplendor durante la Edad Media”.

En su apuesta por este "producto turístico de gran atractivo y singularidad", el objetivo es claro: "que la visita a nuestras jornadas no se limite a asistir a espectáculos, sino que permita recorrer, vivir y conocer Escalona durante todo el fin de semana” y que “quien llegue atraído por unas justas o por el ambiente medieval termine descubriendo el castillo, las murallas, la literatura, los murales de la Corte de los Prodigios, el Alberche, la gastronomía y el conjunto del patrimonio de nuestro pueblo”.

Así lo ha destacado esta mañana en la rueda de prensa que ha dado a conocer, junto a la concejala de Turismo, Susana Morón, el contenido de las V Jornadas Medievales de Escalona que durante los tres días de celebración transforman el municipio en un gran escenario medieval "que combinará su mercado de artesanía, tabernas y gastronomía; el campamento medieval, los talleres de oficios, exposiciones temáticas, cetrería, juegos y atracciones infantiles; así como espectáculos, música, teatro, animación itinerante, concursos, visitas guiadas y grandes pasacalles".

Nuevo escenario

Una de las grandes novedades de esta edición es la incorporación de un nuevo escenario de valioso patrimonio histórico como es el Convento de Santa Beatriz de Silva, que tendrá una programación propia con conciertos medievales del Grupo Otesa, pasacalles con inicio en este entorno y la representación de ‘El milagro de Santa Beatriz de Silva’, a cargo de la Asociación Mago de Oz.

Momento durante la rueda de prensa de presentación de las V Jornadas Medievales de Escalona Delegación provincial en Toledo de la JCCM

El castillo de Escalona, que se incorporó a los escenarios del programa de actividades en 2025 y que en esta edición no podrá albergar en su patio de armas el emblemático torneo de justas, será un "gran protagonista como elemento patrimonial vertebrador del relato", ha apuntado el primer edil, que ha lamentado su cierre temporal por las obras de restauración.

Las intensas lluvias sufridas en el mes de marzo de este año en la zona provocaron el derrumbe de una de sus torres albarranas, situación que ha mantenido cerrado a las visitas al castillo hasta la conclusión de las obras, que comenzaron hace unas semanas y se estima que terminen en febrero de 2027.

Por ello, el torneo de justas retornará a su ubicación inicial en el parking de la Parra que este se convierta “en el campo de honor donde se midan los caballeros en los torneos”.

Implicación y participación vecinal

Gutiérrez ha asegurado que el equipo de Gobierno municipal trabaja “con intensidad para que estas jornadas vuelvan a ser un éxito como en ediciones anteriores, más de 30.000 visitantes en 2025”, pero esto no sería posible “sin la participación vecinal y cultural de la ciudadanía de Escalona que, de nuevo, va a ser uno de los pilares de esta quinta edición”.

Una implicación y aportación que como alcalde ha querido reconocer y agradecer a asociaciones, agrupaciones y colectivos locales “que se vuelcan con sus jornadas y con la historia de su pueblo, reforzando la idea de que no se trata de un espectáculo que llega desde fuera sino de una celebración construida desde el propio municipio”.

Y al igual que crecen las actividades y los escenarios patrimoniales, también lo hace la participación vecinal con la incorporación este año de dos nuevos grupos locales como son Tera Evento y la Escuela de Fernando Zapata. Sumándose de esta forma a ese grupo de colaboradores en el que están la Asociación Mago de Oz, la Asociación de Mujeres Iris, la Asociación Musical Santa Cecilia, el Grupo de Bailes Inmaculada Concepción o la Asociación Don Álvaro.

Programación

El viernes 16, a las 18:00 horas, darán comienzo las V Jornadas Medievales de Escalona con el tradicional pasacalle inaugural desde el Castillo, al que seguirá el pregón del mercado y las actividades programadas hasta la medianoche.

El sábado 17 y el domingo 18 las jornadas amplían horario desde las 11:00 horas y hasta las 12 de la noche el sábado con actividad prácticamente ininterrumpida y hasta las 20:00 horas el domingo con el gran pasacalle de clausura, música, personajes de época y todas las compañías.