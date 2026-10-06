La Diputación de Toledo moviliza 1,35 millones de euros para fomentar la actividad cultural en sus pueblos

La Diputación de Toledo va a movilizar 1,35 millones de euros en cuatro convocatorias destinadas a apoyar la actividad cultural en los municipios de la provincia.

El encargado de ofrecer los detalles de esta medida ha sido el diputado delegado de Cultura, Tomás Arribas, quien ha explicado que esta inversión está dividida en dos grandes bloques: 1,1 millones de euros destinados a las entidades locales y 250.000 euros dirigidos directamente a las asociaciones culturales, bandas de música y asociaciones musicales.

Arribas ha destacado que el objetivo se centra en que "los ayuntamientos y las entidades culturales y musicales de la provincia puedan programar, mejorar sus instalaciones y desarrollar sus actividades con recursos y con mayor capacidad de planificación", ha informado la Diputación en nota de prensa.

750.000 euros para promoción y fomento

La convocatoria de Promoción y Fomento de la Actividad Cultural cuenta con 750.000 euros y está destinada a ayuntamientos, entidades locales menores y pedanías de la provincia, con la excepción de los ayuntamientos de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Seseña.

Se trata de una línea que va a permitir apoyar actividades e iniciativas artístico-culturales relacionadas con la música, danza, baile, teatro, cine, fotografía, magia, pintura, escultura, literatura, poesía, folclore y tradiciones, entre otras manifestaciones culturales.

Una de las principales novedades para 2027 será la consolidación desde el inicio de los 750.000 euros. En 2026, esta convocatoria partía de una dotación inicial de 550.000 euros, ampliable posteriormente en otros 200.000 euros. Para 2027, el Área de Educación y Cultura ha incorporado desde el primer momento la totalidad de esa financiación.

De esta forma, los municipios van a contar desde el inicio con la totalidad de los recursos previstos, favoreciendo una mayor capacidad de planificación de sus actividades culturales.

350.000 euros para equipamientos

La segunda convocatoria, dirigida a las entidades locales, va a disponer de una partida de 350.000 euros para la dotación y mejora de equipamientos culturales.

La convocatoria se dirige a las entidades locales de la provincia, con la excepción de los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina.

Los 350.000 euros ayudarán a asumir inversiones destinadas a escenarios, telones, atriles, equipos de sonido y megafonía, micrófonos, altavoces, iluminación, sistemas de proyección, paneles expositores, vitrinas y mobiliario para bibliotecas, entre otros equipamientos culturales.

También en este caso se ha consolidado desde el inicio la financiación prevista para 2027. En 2026 se contaba con una partida inicial de 300.000 euros y una posible ampliación de 50.000 euros.

Además, las entidades locales podrán iniciar las inversiones subvencionables desde la fecha de presentación de la solicitud, sin tener que esperar al 1 de enero de 2027, y ejecutarlas hasta el 15 de octubre de 2027.

En conjunto, las dos convocatorias destinadas a las entidades locales han sumado 1,1 millones de euros para apoyar la programación cultural y mejorar los equipamientos de los municipios de la provincia.

250.000 euros para las asociaciones culturales y musicales

El segundo gran bloque de las convocatorias ha estado dirigido directamente a las asociaciones culturales, bandas de música y asociaciones musicales de la provincia, con una dotación global de 250.000 euros.

De este montante, 150.000 euros se dedica a asociaciones culturales y 100.000 euros para bandas de música y asociaciones musicales.

Las ayudas a asociaciones culturales respaldarán, entre otras actuaciones, viajes histórico-culturales dentro de la provincia de Toledo, jornadas y eventos socioculturales, certámenes literarios, de poesía, lectura, pintura, cine o fotografía, talleres, actividades formativas, recitales, proyecciones y celebraciones folclóricas.

En cuanto a la convocatoria para bandas de música y asociaciones musicales, facilitará la financiación de la adquisición y reparación de instrumentos musicales, material y accesorios musicales, equipos de sonido, partituras, atriles y uniformes, así como la organización y participación en certámenes, encuentros y otros eventos socioculturales de música dentro de la provincia de Toledo.

Tomás Arribas ha defendido que se trata de "recursos que llegan directamente a unas asociaciones y agrupaciones que tienen una presencia muy importante en nuestros pueblos y que contribuyen a mantener viva la actividad musical y cultural durante todo el año”.

“La cultura se construye también desde los pueblos, desde sus espacios culturales, desde sus asociaciones, desde sus grupos y desde todas las personas que participan y hacen posible cada actividad”, ha terminado reivindicado Arribas.