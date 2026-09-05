Excepcional hallazgo en Libisosa, en Lezuza: una misteriosa cabeza ibérica de tamaño natural de 2.500 años

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos. JCCM

El Parque Arqueológico de Libisosa, en Lezuza (Albacete), ha presentado este sábado una nueva pieza que amplía el conocimiento sobre el pasado ibérico del yacimiento.

Se trata de una escultura antropomorfa de tamaño natural que correspondería a una cabeza, una pieza excepcional de la que se conservan los laterales y la parte posterior, aunque ha perdido el rostro.

El hallazgo ha sido presentado con la presencia del delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, quien ha destacado el valor histórico y cultural de Libisosa y el trabajo desarrollado durante décadas para convertir el antiguo yacimiento en uno de los principales parques arqueológicos de la región.

La escultura está datada entre los siglos V y IV antes de Cristo, por lo que se remonta a época ibérica, varios siglos antes de la construcción del foro romano de Libisosa. Según la documentación de la investigación, su procedencia original estaría relacionada con un monumento funerario.

Una pieza excepcional del mundo ibérico

Uno de los aspectos que hacen especialmente relevante el hallazgo es su singularidad. Los investigadores señalan que existen muy pocos ejemplares de esculturas de bulto redondo de estas características en el mundo ibérico, tanto si representan figuras femeninas como masculinas.

La pieza conserva parte de los elementos que permiten aproximarse a su posible identidad. En concreto, presenta un peinado compuesto por trenzas con un recogido en la parte posterior, un elemento que inicialmente podría vincularla con la esfera femenina.

Sin embargo, la presencia de lo que podría ser una corona de rizos en la frente introduce otra posibilidad y hace que los investigadores se inclinen más hacia una identificación relacionada con el universo de un joven masculino.

La ausencia del rostro impide determinar con certeza quién o qué representaba la escultura, pero los elementos conservados permiten establecer comparaciones con otras piezas conocidas de la cultura ibérica.

Entre ellas destaca la escultura del jinete de la necrópolis de Los Villares, en Hoya Gonzalo (Albacete), actualmente conservada en el Museo de Albacete y considerada uno de los paralelos más cercanos para este nuevo hallazgo de Libisosa.

De un monumento funerario al foro romano

La historia de la pieza también refleja las transformaciones que experimentó este enclave a lo largo de los siglos. Según la investigación, la escultura habría formado originalmente parte de un monumento funerario de época ibérica.

Sin embargo, siglos después fue reutilizada en una construcción romana. La pieza habría terminado integrada en el muro perimetral norte o granero del foro romano, levantado durante la época de Augusto.

Esta reutilización permite observar cómo determinados elementos de etapas anteriores fueron incorporados a las nuevas construcciones que se levantaron en Libisosa tras la llegada y consolidación del mundo romano.

La aparición de esta cabeza supone así una nueva pieza para reconstruir la historia de un asentamiento que conserva vestigios de distintas etapas y que permite estudiar la evolución de este territorio desde la época ibérica hasta la romanización.

Libisosa, un referente arqueológico de Albacete

Durante la presentación, Pedro Antonio Ruiz Santos ha reivindicado el Parque Arqueológico de Libisosa como uno de los grandes referentes históricos y culturales de la provincia de Albacete, además de destacar su capacidad para generar actividad económica y oportunidades para Lezuza y su entorno.

El delegado provincial ha reconocido el trabajo desarrollado durante décadas por arqueólogos, investigadores, trabajadores y responsables municipales para conseguir que Libisosa pasara de ser un yacimiento arqueológico a convertirse en un espacio visitable y en uno de los parques arqueológicos de referencia de Castilla-La Mancha.

Ruiz Santos ha recordado que detrás de esta evolución existe un largo proceso de investigación y excavaciones, especialmente impulsado desde los primeros trabajos iniciados en la década de los años 90 y que adquirieron mayor intensidad a partir de los primeros años del siglo XXI.

En este proceso, ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones como un elemento "fundamental" para garantizar la continuidad de los trabajos arqueológicos, la conservación del patrimonio y la divulgación de los hallazgos.

Un 17% más de visitantes en el último año

El impulso al Parque Arqueológico también se está reflejando, según los datos aportados por la Junta, en la llegada de visitantes. Ruiz Santos ha señalado que Libisosa ha registrado un crecimiento del 17% en el número de visitantes durante el último año.

El representante del Gobierno regional ha vinculado este incremento con el apoyo económico que se viene realizando desde el Ejecutivo autonómico y ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con siete parques arqueológicos, en los que se invierten conjuntamente 1,3 millones de euros anuales.

En este sentido, ha asegurado que la Junta continuará colaborando con el Parque de Libisosa y ha insistido en la necesidad de mantener los trabajos de investigación, conservación y puesta en valor de los restos arqueológicos de acuerdo con la normativa vigente.

También ha subrayado la importancia de que los nuevos hallazgos sean comunicados a la Administración para garantizar que puedan ser correctamente conservados, estudiados y divulgados.

Patrimonio como motor para el medio rural

Ruiz Santos ha defendido además la relación entre patrimonio, cultura y turismo, especialmente en los municipios del medio rural. En su opinión, los recursos arqueológicos pueden convertirse en una herramienta para generar actividad y contribuir a fijar población y oportunidades económicas.

"Libisosa no es solo patrimonio; es también un motor económico para Lezuza y para su entorno", ha afirmado el delegado.

Durante su intervención también ha reconocido el compromiso del Ayuntamiento de Lezuza y de sus vecinos, así como el trabajo de los investigadores y de todas las personas que han contribuido a convertir el yacimiento en un parque arqueológico.

Entre los profesionales vinculados a este proceso ha mencionado a varias generaciones de investigadores, como la familia Uroz, que ha tenido un papel destacado en los trabajos desarrollados en Libisosa.

La presentación de esta nueva escultura vuelve a poner así el foco sobre un enclave que continúa aportando nuevos elementos para comprender la cultura ibérica y su posterior transformación durante la romanización.

La Junta aprovechará además la Feria de Albacete para acercar este patrimonio a la ciudadanía, con una jornada dedicada a Lezuza y a sus jornadas de recreación histórica prevista para el miércoles 16 de septiembre dentro de las actividades programadas en el stand del Gobierno de Castilla-La Mancha.