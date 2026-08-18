Así será el septiembre de conciertos de la Plaza de Toros de Toledo: Sergio Dalma, Vanesa Martín, JC Reyes...

La Plaza de Toros de Toledo se ha consolidado como uno de los grandes escenarios de conciertos en Castilla-La Mancha. Tras unos meses de junio, julio y agosto intensos, septiembre llega con ocho nuevos espectáculos.

Según ha informado SYS Producciones, el 4 de septiembre llegará Sergio Dalma, mientras un día después será el turno de Vanesa Martín.

El día 11 será el turno de la música urbana de Fernando Costa, mientras el 12 la Plaza de Toros acogerá el 41 Aniversario de Luismi Family.

La programación continuará el 18 de septiembre con el espectáculo de humor 'Misión: Impro-sible', de Aguilera y Meni. Y un día después tendrá lugar el Techno Flamenco Festival.

Celtas Cortos el 25 de septiembre y JC Reyes el día 26 pondrán el broche definitivo a una completa programación de verano "diseñada para todos los públicos y para generaciones diferentes".

Más de 80.000 asistentes este verano

La gestora SYS Producciones ha destacado que ya son más de 80.000 los asistentes que han pasado por el coso toledano durante los meses de junio y julio.

"La temporada ha puesto de manifiesto la versatilidad de la Plaza de Toros de Toledo y la capacidad organizativa y de producción necesaria para mantener durante semanas una programación de gran formato, haciendo convivir conciertos, festivales y acontecimientos multitudinarios", han expresado.

Unos de los mayores ejemplos fueron las retransmisiones de los partidos de la Selección Española durante el Mundial, que reunieron alrededor de 30.000 aficionados.