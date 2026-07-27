El Alfarero de Oro 2026 pone a la venta nuevos abonos para una edición que volverá a reunir a las grandes promesas del toreo

A la venta los abonos del XXVI Alfarero de Oro 2026. Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo) ha anunciado el inicio de la venta de abonos para la XXVI edición del Alfarero de Oro 2026, uno de los certámenes de novilladas con mayor prestigio del panorama taurino nacional.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, los aficionados ya pueden adquirir los nuevos abonos de forma presencial en las dependencias municipales o a través de la venta online habilitada en la página web del Ayuntamiento, con el objetivo de facilitar el acceso a seguidores de toda España.

El Alfarero de Oro se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre y volverá a convertir a Villaseca de la Sagra en uno de los grandes referentes de la temporada taurina, con un ciclo centrado en la promoción de los jóvenes valores del toreo.

Entradas sueltas

El Ayuntamiento también ha confirmado que las entradas sueltas saldrán a la venta el próximo 20 de agosto, una vez concluya el proceso de renovación y expedición de nuevos abonos.

Cartel del concurso de recortes. Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra

Mientras tanto, ya están disponibles las localidades para los dos primeros festejos de la programación taurina de las fiestas patronales: el Concurso Nacional de Recortes, que se celebrará el 7 de agosto a las 22:30 horas, y la novillada sin picadores, prevista para el 9 de agosto a las 20:00 horas.

En la nota de prensa, el Ayuntamiento ha animado a los aficionados a formalizar cuanto antes la compra de sus abonos para asistir a una edición que, según destaca, volverá a situar a Villaseca de la Sagra "en el centro de atención del mundo taurino".

Los interesados pueden adquirir los abonos en el Ayuntamiento, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 15:00 horas, así como realizar reservas a través del teléfono de WhatsApp habilitado por el Consistorio.