Pepe Viyuela recoge el premio Corral de Comedia en Almagro reivindicando el teatro como una "actividad revolucionaria"

El actor y cómico Pepe Viyuela ha recibido este jueves el Premio Corral de Comedias como reconocimiento a su trayectoria en lo alto de las tablas en una ceremonia que sirve como pistoletazo de salida para una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real).

Viyuela ha recibido el galardón de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una emocionante velada a la que también han acudido el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero y el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, entre otros.

El intérprete ha reivindicado el teatro como un espacio de resistencia y esperanza frente a un contexto marcado por la polarización, la violencia y la desinformación, según ha recogido la agencia EFE.

“Hacer teatro en tiempos de desinformación, de redes sociales infectadas de rencores y agresiones, de una inteligencia artificial muy artificial pero nada inteligente, en tiempos de guerra y de exterminio, sigue siendo una actividad revolucionaria y lúcida”, ha afirmado.

El actor ha defendido que el teatro continúa siendo un lugar desde el que no solo sobrevivir sino “vivir con dignidad”, y ha asegurado que respirar en el Corral de Comedias supone “llenarse de una esperanza necesaria”.

Por ello ha afirmado que recibir un galardón que lleva el nombre de este espacio histórico le producía una emoción especial, ya que el Corral representa un lugar que “nació y renació para permitirnos imaginar y crear un mundo mejor”.

“Gracias al pueblo de Almagro por conservarlo”, ha concluido Viyuela entre una larga ovación del público.

Entrega del premio Corral de Comedias a Pepe Viyuela.

La entrega del galardón ha venido acompañada de una actuación sorpresa con la familia del homenajeadocomo protagonista. Como si de una compañía teatral se tratara, la pareja de Viyuela, Elena González, sus hijos Camila y Samuel, y Lola, su nieta, han ejecutado una actuación que ha emocionado al premiado y al resto de asistentes con la ayuda del arpa de Sara Águeda.

Halagos de Urtasun

El ministro ha destacado que el Premio Corral de Comedias se suma a otros reconocimientos obtenidos por el actor, como el Premio Ondas o el Premio Max, y ha asegurado que el galardón “consagra” el vínculo de Viyuela con el festival y con la escena española contemporánea.

Urtasun ha dicho que la cercanía y familiaridad de muchos de sus personajes quizá hayan impedido en ocasiones valorar con justicia su dimensión artística y ha definido a Viyuela como “un excelente actor”, comprometido con el público y con el texto, “riguroso y espontáneo a la vez” y capaz de desenvolverse con la misma solvencia en el drama y en la comedia.

También ha destacado el compromiso personal del intérprete más allá de los escenarios: “Cuando ha oído que había que mojarse por causas justas de la humanidad, se ha mojado”, ha señalado Urtasun, quien ha agradecido su trayectoria, su voz y su implicación pública.

Por su parte, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha ha definido al galardonado como “actor, escritor, poeta, payaso y cómico en el sentido más amplio y profundo del término” y ha señalado que reconocer públicamente trayectorias como la suya permite detenerse a valorar ejemplos que ayudan a orientar a la sociedad “en tiempos de tanta impostura”.

Ha agradecido a Viyuela su capacidad para utilizar el humor como herramienta de reflexión y por “enseñar a poner humor ante las ofensas de la vida”, además de reconocer su contribución para ayudar a “repensar un mundo mal organizado y lleno de tragedias”.

Con este reconocimiento, Viyuela se suma a una lista de nombres destacados de la escena nacional e internacional que incluye a Vanessa Redgrave, Núria Espert, José Sacristán, Ana Belén, Blanca Portillo o Rafael Álvarez El Brujo.