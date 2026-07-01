Iberdrola mantiene su apoyo al Festival de Teatro Clásico de Almagro a través del Espacio Áurea

Iberdrola ha reforzado un año más su compromiso con la cultura y el arte a través de la renovación de su convenio de colaboración con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que celebra su 49ª edición del 2 al 26 de julio y volverá a situar a la localidad ciudadrealeña como uno de los grandes epicentros culturales del verano en España.

El impulso de la principal eléctrica europea a esta célebre cita cultural ha sido refrendado por la responsable de patrocinios de Iberdrola, Laura Gil, y la directora del Festival, Irene Pardo, quienes han manifestado, en un breve acto celebrado en el Espacio Áurea, su satisfacción por la renovación de una cooperación que se inició en 2024, con motivo de la 47ª edición del festival, según ha informado la compañía eléctrica en nota de prensa.

La compañía mantiene así su apoyo a uno de los certámenes escénicos más relevantes del panorama nacional.

"El Festival de Almagro contribuye a preservar, difundir y actualizar el legado del Siglo de Oro español, al tiempo que proyecta la riqueza cultural de Castilla-La Mancha dentro y fuera de la región", comparten desde Iberdrola.

En esta edición, Iberdrola tendrá de nuevo una presencia destacada en el Espacio Áurea, ubicado en la Antigua Universidad Renacentista y que nació como área escénica del Festival en 2006, convirtiéndose, 20 años después, en uno de los enclaves escénicos singulares de esta cita.

El espacio, por el que en la anterior edición pasaron 6.576 espectadores, acogerá una programación diversa que conecta teatro, música, danza y tradición clásica con nuevas miradas contemporáneas, consolidándose como uno de los puntos de encuentro destacados de la programación.

Entre las citas más destacadas está 'La vengadora de las mujeres de Lope de Vega', que llega de la mano de Teatro del Temple y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. También se pondrá en valor el legado de Pedro Calderón de la Barca con ‘La vida es sueño… en música’, una propuesta que revisita una de las grandes obras teatrales del Siglo de Oro desde una perspectiva musical.

La programación incluye además espectáculos familiares y visuales como ‘Va de Bach’, de la compañía Aracaladanza, y propuestas con acento internacional, como ‘Written in Sound’, de la Shanghai Huai Opera Troupe, o ‘Romances. Entre Oriente y Occidente’, que une música antigua, tradición mediterránea y diálogo entre culturas. Por último, destaca ‘El amor brujo: Falla on fire’, de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, una revisión con fuerza de una de las obras más reconocidas de Manuel de Falla.

Promoción del arte y la cultura

Una de las principales áreas de actuación de la compañía a través de la Fundación Iberdrola España, se centra en el cuidado, conservación y puesta en valor de las riquezas histórico-artísticas. Entre sus proyectos destaca el Programa de Iluminaciones que tiene como principal objetivo desarrollar intervenciones en edificios singulares para instalar o mejorar sus sistemas de iluminación interior y/o exterior con el fin de contribuir a la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico.

Desde el año 2012, el volumen de inversión destinado a dicho programa en Castilla-La Mancha asciende a 1.229.238 euros y ha supuesto la mejora de 15 monumentos patrimoniales, como la recién inaugurada iluminación artística de la catedral de Albacete, la Fuente Agria de Puertollano (Ciudad Real), el interior de la Sinagoga de Santa María La Blanca (Toledo), la Basílica de Nuestra Señora del Prado (Talavera de la Reina), el exterior de la Catedral de Sigüenza y su Plaza Mayor, el Puente Romano de Talavera de la Reina, los molinos históricos de Campo de Criptana (Ciudad Real), el Puente del Henares, (Guadalajara) o la iluminación del Puente de San Antón (Cuenca), entre otros.

Por otro lado, Iberdrola apuesta por el crecimiento socioeconómico de Castilla-La Mancha, donde tuvo un impacto económico de 860 millones en 2025, un 19% más que en 2024. Su contribución fiscal el pasado ejercicio se incrementó por encima del 14% hasta superar los 208 millones de euros. Además, efectuó compras a 257 proveedores por 325 millones. Cabe recordar que, actualmente, la compañía da empleo estable y de calidad a 550 trabajadores en la región.