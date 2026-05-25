Malena Alterio y Pepón Nieto recibirán el premio Teatro de Rojas de Toledo como mejores intérpretes

Los actores Malena Alterio por 'Los amigos de ellos dos' y Pepón Nieto por 'La comedia de los errores' serán premiados en la 34ª edición de los Premios Teatro de Rojas de Toledo.

El coliseo toledano ha informado en un comunicado que los dos intérpretes formarán parte del elenco de premiados en la gala que se celebrará a finales de septiembre o principios de octubre.

Según ha informado el Teatro de Rojas, además de los acreedores a mejor interpretación femenina y masculina, Andrés Lima recibirá el premio a mejor dirección escénica por 'La comedia de los errores', mientras que el galardón al mejor texto de autor español ha sido para Fernando León de Aranoa, Ignacio del Moral y Javier Hernández-Simón por 'Los lunes al sol'.

El premio al mejor espectáculo de teatro ha recalado en 'La Desconquista', de la Compañía Ron Lalá, y el premio al mejor espectáculo de danza ha sido para 'El Cascanueces' del Ballet Clásico Internacional.

El galardón al mejor espectáculo infantil y familiar ha sido ex aequo para 'Viaje a Oz. El musical', de la Trencadis Produccions y para 'Beethoven para Elisa', de Manodesanto Producciones y Teatro Español.

Del mismo modo, el premio al mejor espectáculo de Castilla-La Mancha ha recaído en 'Cerca del Tajo, en soledad amena', de la Compañía Máquina Real, y el mejor espectáculo de teatro lírico (ópera y zarzuela) ha sido para 'Nabucco', de LG Artist Management.

En cuanto al mejor espectáculo de circo, el premio ha sido para 'Todo lo posible', de la Compañía Nueveuno.

Premiados por los espectadores

El Teatro de Rojas ha recordado que estos premios son otorgados por los propios espectadores del coliseo, cerca de 2.000, que reciben en sus casas la programación del teatro y por los espectadores que han optado por hacerlo a través de internet o presencialmente haciendo uso de las papeletas habilitadas en la taquilla del teatro para tal fin.



Entre los premiados de anteriores ediciones se encuentran actores, actrices y directores como Amparo Rivelles, Lola Herrera, Mari Carrillo, María Isbert, Nuria Espert, Carlos Hipólito, Juan Echanove, Emilio Gutiérrez Caba, Javier Cámara, Helena Pimenta, Adolfo Marsillach, Pilar Miró o José Luis Gómez, entre otros.