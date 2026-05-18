La Federación Taurina de la provincia de Toledo se presentará el 27 de mayo con Tomás Rufo como padrino

La recién creada Federación Taurina de la provincia de Toledo se presentará de manera oficial en la capital toledana el próximo miércoles 27 de mayo en un acto público que reunirá a representantes del ámbito político, cultural y del mundo taurino de Castilla-La Mancha y de la provincia.

La entidad, que lleva meses desarrollando actividad interna y de coordinación entre asociaciones, nace con el objetivo de agrupar a las peñas y asociaciones taurinas de las distintas comarcas toledanas, reforzando su papel como eje vertebrador de la afición y de la defensa de la tauromaquia en el territorio.

Al frente de la nueva federación se encuentra como presidente Roberto Ramos, mientras que la secretaría recae en Eduardo de la Rosa, ambos impulsores de esta iniciativa.

La presentación tendrá lugar a las 20:30 horas en la Venta del Alma, situada en la carretera de Piedrabuena, en un evento que la organización define como un punto de encuentro para aficionados y representantes del sector taurino.

Uno de los momentos centrales del acto será la presencia del matador de toros toledano Tomás Rufo, natural de Pepino, que actuará como padrino de la nueva federación.

Además, la Asociación Jóvenes Taurinos de Toledo ha acordado concederle el "I Galardón Jóvenes Taurinos de Toledo", un reconocimiento con el que se quiere destacar su trayectoria y su papel como una de las figuras emergentes más relevantes del panorama taurino provincial y nacional, así como su vinculación con valores como la juventud, la entrega y el compromiso.

Imagen de la Federación Taurina de Toledo.

Durante el acto también se pondrá en valor el peso de la provincia de Toledo en el panorama taurino nacional, tanto por la actividad ganadera como por la celebración de festejos taurinos mayores y populares, así como por el arraigo de estas tradiciones en el tejido social de numerosos municipios.

En el marco de la presentación se llevarán a cabo distintas acciones de promoción de la cultura popular y de la tradición taurina, con el objetivo de poner en valor el papel de las peñas como punto de encuentro entre aficionados y como motor de actividad en el medio rural.

La Federación ha subrayado que su creación responde a la necesidad de reforzar la unión entre asociaciones taurinas, con especial atención a la defensa de las tradiciones populares, las ganaderías de bravo y la gastronomía vinculada a este ámbito cultural.