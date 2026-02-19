Última llamada para el Réquiem de Mozart en Toledo: aún estás a tiempo de vivir una noche única este viernes

El concierto comenzará a las 19:00 horas y todavía se pueden adquirir las últimas entradas en la plataforma oficial toledoentradas.es.

Toledo se prepara para una de las grandes citas culturales del invierno y todavía quedan las últimas entradas para no perderse el 'Réquiem de Mozart – Hacia el paraíso', que se celebra este viernes 20 de febrero en el Auditorio del Palacio de Congresos El Greco.

La expectación es máxima ante una versión sonora que se interpreta por primera vez en España dentro de una gira internacional y que convierte a la capital castellanomanchega en parada destacada del circuito europeo.

Sobre el escenario estarán la orquesta vienesa de instrumentos originales Barucco y el Barucco Vocal Consort, bajo la dirección del maestro Heinz Ferlesch, referente en la interpretación historicista de la música sacra y del clasicismo vienés.

Junto a ellos, la soprano Miriam Kutrowatz pondrá voz a un programa que combina recogimiento, trascendencia y emoción.

El repertorio incluye piezas como 'Da pacem Domine' de Arvo Pärt, 'Immortal Bach' de Knut Nystedt, además de obras sacras de Wolfgang Amadeus Mozart como 'Exsultate, jubilate' y 'Ave verum corpus'.

El broche final será el célebre Réquiem en re menor, KV 626.

Sorteo

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha sorteado dos entradas dobles a través de Instagram y la respuesta de los lectores ha sido muy importante.

Las ganadoras han sido @estela_rubio y @pingoneandoporlavida, que ya tienen sus invitaciones para asistir al concierto.

Aún a tiempo

El concierto comenzará a las 19:00 horas y todavía se pueden adquirir las últimas entradas en la plataforma oficial toledoentradas.es.

Una oportunidad irrepetible para vivir en Toledo una experiencia musical de primer nivel internacional.