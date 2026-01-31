Muere a los 89 años Alma María Vaesken, cantante del grupo 'Los 3 Sudamericanos', en un pueblo de Cuenca

Alma María Vaesken, cantante del célebre grupo Los 3 Sudamericanos, ha fallecido a los 89 años de edad en la localidad conquense de Tarancón, donde llevaba años afincada junto a su marido Johnny Torales, otro de los miembros del trío musical.

La noticia ha sido difundida por sus familiares en un comunicado en el que informan de que los restos mortales de Alma María serán velados en el tanatorio Castell del municipio hasta que este domingo, 1 de febrero, se celebren las exequias a partir de las 9:30 horas en la parroquia de San Víctor y Santa Corona.

Nacida en Paraguay, Ana María Vaesken fundó el célebre trío en 1959 junto a Johnny Torales -que un año después se convertiría en su marido- y Casto Darío Martínez. Pese a que los tres eran paraguayos, el grupo se formó en Buenos Aires, capital en la que por aquel entonces estaban instaladas las grandes discográficas.

El éxito cosechado en el Cono Sur pronto les valió para dar el salto a España, donde durante décadas se consolidaron como uno de los grupos más populares gracias a canciones que ya forman parte del imaginario popular como 'Cartagenera', 'Me lo dijo Pérez' o 'Cuando salí de Cuba'.

En estos años, Vaesken y sus compañeros estrecharon lazos con grandes figuras de la época como Luis Aguilé, Alberto Cortez, Augusto Algueró, Carmen Sevilla o Lola Flores, madrina de una de las hijas de Ana María y Johnny.

Retirada en Tarancón

Desde hace más de un lustro, el matrimonio se había asentado en Tarancón, donde formaban parte de la vida cotidiana y cultural del municipio, participando en fiestas municipales tan icónicas como la de los años 60.

Tras difundir la noticia del fallecimiento, la familia agradece el apoyo y las muestras de condolencias por parte de admiradores, amigos y familia, así como la labor de los periodistas que se han interesado por la artista.

Pésame del alcalde

El alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, ha utilizado su cuenta en redes sociales para trasladar "en nombre del municipio, todo nuestro cariño y afecto a la familia".

El primer edil ha reconocido que se trata de "un día muy triste para nuestra ciudad que tenía entre sus vecinas a una mujer que fue y sigue siendo historia de la música", a la vez que ha recordado que "tuvimos ocasión de reconocerle esa trayectoria y homenajearla".

"Gracias Alma por compartir con nosotros estos años", ha finalizado Carrizo.