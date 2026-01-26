La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos falla los IV Premios José Antonio Dávila: todos los galardonados

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos (STEHG) ha fallado por unanimidad los IV Premios José Antonio Dávila, tras la sesión de su Mesa de Gobierno y del Pleno celebrada el pasado 19 de enero.

En la categoría de persona física o jurídica relevante en el ámbito de la Emblemática, el galardón ha recaído en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en reconocimiento a su labor de divulgación del conocimiento a través de numerosas publicaciones sobre Derecho Nobiliario, Historia del Derecho y de las Instituciones, Falerística y otras disciplinas afines, así como por facilitar gratuitamente gran parte de estos contenidos en su página web.

En la categoría de publicación relevante en el ámbito de la Emblemática, el jurado ha concedido el premio ex aequo a dos trabajos. Por un lado, a la obra Uniformes Nobiliarios, del doctor Jorge Cólogan y González-Massieu, por su elevada calidad científica y por haberse consolidado como obra de referencia en el campo de la uniformología nobiliaria.

Por otro, a la revista Nobiltà, en reconocimiento a la calidad de sus artículos y a una trayectoria de varias décadas de aportaciones científicas de relevancia en este ámbito.

En la categoría de proyecto de singular interés en el ámbito de la Emblemática, el premio ha sido para el sitio web Colecciones Militares, mantenido por Antonio Prieto Barrio. El jurado ha destacado su labor de difusión de la Falerística civil, militar y nobiliaria, así como la puesta a disposición gratuita de contenidos especializados y el mantenimiento del blog Noticias Falerísticas.

La entrega de los IV Premios José Antonio Dávila se celebrará en la tarde del próximo 6 de mayo en Toledo.