Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán en Toledo el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán el próximo martes 20 de enero la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, un acto que tendrá lugar en el Teatro de Rojas de Toledo.

Estas distinciones, ortorgadas por el Ministerio de Cultura, se entregarán a 38 personalidades e instituciones de la cultura y fueron aprobadas en diciembre del pasado 2024.

La ceremonia también contará con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Distinciones

El Ministerio concederá las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes a destacadas personalidades como la escritora Elvira Lindo, la actriz Maribel Verdú, el actor Eduard Fernández, el cantante José Mercé o el grupo Camela.

También el fallecido cantante y compositor Robe Iniesta; el grupo musical Los Planetas; el cantante y compositor Kase O; el cantante de ópera Carlos Chausson Gracia; y el representante musical José Emilio Navarro Viña 'Berry'.

Asimismo, recibirán el reconocimiento Aitana Sánchez-Gijón; Carmen Machi; el actor y director teatral Josep María Pou; la directora y productora cinematográfica Chelo Loureiro Vilarelle; el director, guionista y productor cinematográfico Pere Portabella; la supervisora de efectos visuales Laura Pedro Albiol; la dramaturga, directora de escena, bailarina, actriz y poeta visual Ana Vallés; y el director, dramaturgo y gestor cultural Luis Guillermo Heras Toledo, a título póstumo.

Se suman la bailarina y coreógrafa Mónica Rodríguez Runde; el Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel; la cómica y presentadora Eva Hache; la diseñadora de moda Juana Martín; la gestora cultural Encarna Lago González; los expertos en derechos culturales Alfons Martinell Sempere y Jesús Prieto de Pedro; el Colectivo Llámalo H; y la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo.