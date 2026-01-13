Antonio Orozco, Fito & Fitipaldis, Ara Malikian y Café Quijano actuarán en Ciudad Real: todas las fechas

Antonio Orozco, Fito & Fitipaldis, Ara Malikian y Café Quijano actuarán en los próximos meses en Ciudad Real formando así una programación musical de primer nivel que "vuelve a situar a la ciudad en el mapa cultural y musical del país".

Así lo ha confirmado este martes en rueda de prensa la concejala de Festejos, Mar Sánchez, quien ha destacado que Ciudad Real se haya consolidado como "escenario habitual en las giras de grandes artistas" amparada por el éxito de asistencia registrado en conciertos anteriores.

La música de Fito & Fitipaldis llegará el sábado 7 de marzo al Polideportivo Rey Juan Carlos I. Casi dos meses antes, Fito Cabrales y su banda ya han agotado las entradas de un espectáculo en el que presentarán su nuevo trabajo 'El monte de los aullidos'.

“El hecho de que conciertos de este nivel vendan todas las entradas demuestra que Ciudad Real tiene público, infraestructuras y capacidad organizativa para acoger grandes eventos musicales”, ha señalado la concejala.



La misma respuesta se ha repetido con Ara Malikian, que actuará el 17 de enero en el Teatro Municipal Quijano con su gira 'Intruso World Tour', un concierto para el que también se han agotado todas las localidades.



La concejala de Festejos ha destacado que “la diversidad de estilos y formatos es una de las claves de esta programación, pensada para llegar a públicos muy distintos y consolidar una oferta cultural estable durante todo el año”, combinando grandes conciertos, teatro y propuestas más íntimas.

La programación continuará el 11 de abril con la actuación de Café Quijano, un trío consolidado en el panorama musical español y que también está a punto de agotar todo el papel

Antonio Orozco actuará en la Feria

Además, de cara a la Feria y Fiestas de Ciudad Real 2026, Sánchez ha anunciado al primer artista confirmado, Antonio Orozco. El músico andaluz actuará el 19 de agosto en el Auditorio de La Granja. De cara a este concierto, las entradas saldrán próximamente a la venta.

“La apuesta por los conciertos de la feria es firme y ambiciosa. Queremos situar la programación musical de Ciudad Real entre las más atractivas del calendario estival y convertir nuestra feria en un referente cultural y de ocio a nivel nacional”, ha afirmado Mar Sánchez.