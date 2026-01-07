Más de 900 propuestas culturales llegarán a 240 municipios de la región con 'Primavera' y 'Circuito' 2026

Presentación de la temporada 'Primavera 2026' y 'Circuito 2026' de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha. JCCM

Castilla-La Mancha ha presentado este miércoles la temporada 'Primavera 2026' y el 'Circuito 2026' de la Red de Artes Escénicas y Musicales, que sumarán un total de 909 actuaciones hasta finales de año en 240 municipios de la región, lo que supone un incremento del 76 % respecto a las localidades adheridas en 2015.

Así lo ha destacado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha detallado que 492 actuaciones corresponden a la programación de Primavera, que se desarrollará entre el 7 de enero y el 30 de junio en 93 municipios con 112 espectáculos.

Por su parte, el Circuito, destinado a llevar la cultura a municipios más pequeños, contará con 417 actuaciones en 130 localidades a lo largo de todo el año.

Del total de compañías participantes, 68 de las 101 que forman parte de Primavera son de Castilla-La Mancha, lo que representa casi el 65 % del total, mientras que en el Circuito la cifra se eleva al 92 % con 84 compañías locales de un total de 93.

Compromiso escénico

Según Pastor, estas cifras reflejan el creciente interés por la cultura en la región y el compromiso del Gobierno regional con las artes escénicas.

El presupuesto destinado para ambas temporadas supera el millón de euros, de los que 755.432 euros se dedican a Primavera 2026 y 256.778 euros al Circuito 2026. Desde 2015, el número de ayuntamientos adheridos ha aumentado en 104, hasta alcanzar los 240 actuales.

La oferta cultural incluye destacados nombres del teatro como Carlos Hipólito y Kiti Mánver con la obra 'Música para Hitler', y la castellanomanchega Lola Baldrich con 'Parejas imperfectas'.

La compañía toledana PTClam participa con 'A contar Quijotes', un espectáculo familiar que revisita el universo cervantino, y 'Juanita sin miedo', reinterpretando cuentos tradicionales con mirada contemporánea.

En el ámbito del circo, destacan propuestas como 'Gigantes de Luz' de ARTYKO y 'Farra' de Lucas Escobedo, que combinan teatro físico, música y espectáculo visual.

En música, Producciones La Folía representará 'La rosa del azafrán', una versión escénica de la zarzuela castellana, mientras que María Toledo presentará su nuevo disco en un concierto que fusiona flamenco, raíz y creación contemporánea.

En danza, el castellanomanchego Ismael Olivas pondrá en escena 'Amare', una pieza de danza neoclásica centrada en la emoción y la expresividad corporal, y Silvia Nogales presentará 'Seda', un espectáculo de danza contemporánea que explora el movimiento y la relación entre cuerpo y espacio.

Durante la presentación, se ha presentado un fragmento de 'A contar Quijotes', y Gabriela Fischtel, integrante de PTClam, ha destacado que la Red de Artes Escénicas ha permitido profesionalizar la compañía, con 17 actuaciones previstas dentro de la programación 2026.

Pastor ha remarcado la importancia de acercar la cultura a pueblos y ciudades de todos los tamaños, fomentando tanto la participación del público como el desarrollo de compañías locales.

Con estas iniciativas, la región apuesta por un crecimiento sostenido de las artes escénicas, que ya suman más de 12.000 actuaciones desde la creación de la Red y la incorporación de 240 ayuntamientos.