Legado Quijote analiza el papel de la mujer en la comunicación y en el universo cervantino

Imagen del acto de 'Legado Quijote' sobre el papel femenino en los medios de comunicación y en la obra cervantina.

Los Premios Nacionales de Periodismo y Comunicación 'Legado Quijote' han celebrado un nuevo encuentro en Puertollano (Ciudad Real) dedicado al papel de la mujer en la comunicación y la obra cervantina en el que han intervenido la escritora Ángela Vallvey y las periodistas Luz Sánchez Mellado y Carmen Lucas-Torres.

Durante este acto, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado que este encuentro se centra en el papel de la mujer en el Quijote y en la comunicación actual, dos ámbitos en los que, como ha recordado, “la mujer ha tenido que seguir rompiendo barreras y techos, abriéndose camino con determinación y talento”.

En este sentido, ha resaltado la presencia de las tres intervinientes como ejemplos de profesionales que representan “un protagonismo creciente, sólido y necesario en los medios de comunicación contemporáneos”.

Valverde ha repasado la importancia de los personajes femeninos cervantinos, recordando figuras como Marcela, “que reivindicaba su libertad aunque para ello tuviera que vivir en soledad”, o la mujer de Sancho, “cuyo sentido común se imponía frente a las idealizaciones del Hidalgo Caballero”. También ha citado a Lucinda y Dorotea, mujeres que en el Quijote “tuvieron que recurrir a estrategias ingeniosas para abrirse paso en una sociedad cerrada del siglo XVI”, según ha recogido la Diputación de Ciudad Real en nota de prensa.

El presidente provincial ha concluido su alocución destacando que, “por desgracia, en el siglo XXI la mujer continúa teniendo que derribar muchos techos de cristal”, y ha confiado en que este encuentro ayude a visibilizar ese esfuerzo y a poner en valor el papel de las mujeres en los medios de comunicación y en la sociedad actual.

Un momento de la intervención de Miguel Ángel Valverde.

Ruiz y la relevancia de la mujer en El Quijote

Por su parte, el alcalde de Puertollano y vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel Ruiz, ha agradecido la asistencia de los medios de comunicación y la elección de la ciudad como sede de este nuevo encuentro del programa Legado Quijote. Ruiz ha resaltado “el esfuerzo que realiza la Diputación por mantener viva la obra emblema de esta tierra, el Quijote”, y ha puesto en valor que esta cita se centre en la relevancia de la mujer tanto en la novela cervantina como en los medios actuales.

En este punto, ha señalado también que “el Quijote nos muestra mujeres que unas veces han sido obligadas al silencio y otras han sido profundamente reivindicativas”, y ha añadido que ese paralelismo con la comunicación actual permite comprender mejor los desafíos que viven hoy las mujeres en los medios, en un panorama informativo que “muchas veces avanza más rápido de lo que nos gustaría”.

Ruiz, que ha dado la bienvenida a la vicepresidenta Patricia Saldaña y a la directora de los Premios Nacionales de Periodismo y Comunicación Legado Quijote, María Manjavacas, ha agradecido la confianza de la Diputación al celebrar el acto en Puertollano. Asimismo, ha expresado su satisfacción “por poder ofrecer a los vecinos un encuentro que enlaza la importancia histórica y contemporánea de la mujer en el relato público”. Ha confiado en que el acto resultaría “muy fructífero” para los asistentes, ya que permitiría visibilizar “la relevancia que la mujer ha tenido a lo largo de la historia”.

La escritora y periodista Ángela Vallvey ha subrayado que Legado Quijote se organiza “con el ánimo de reivindicar el legado moral y universal del Quijote para esta tierra, más allá de su dimensión patrimonial o gastronómica”. Ha afirmado que la obra de Cervantes contiene valores esenciales “que deben acompañar a hombres y mujeres en cada uno de sus pasos”.

Quijote y medios de comunicación

Vallvey ha señalado que este encuentro aborda el papel de la mujer en el Quijote y en los medios de comunicación, ámbitos donde las mujeres “han tenido que seguir rompiendo barreras y techos de cristal”. Ha destacado que sus compañeras de mesa -Luz Sánchez Mellado y Carmen Lucas Torres- representan el liderazgo femenino actual en el periodismo, donde la mujer “no solo tiene un papel equivalente al del hombre, sino en muchos casos mucho más protagonista”.

La autora ha repasado la presencia femenina en el Quijote, evocando a Marcela, defensora de su libertad incluso a costa de la soledad; a la esposa de Sancho, símbolo de sentido común; o a personajes como Lucinda y Dorotea, quienes, en una sociedad rígida y masculina, tuvieron que recurrir a “esfuerzos, ingenio y estratagemas” para alcanzar su lugar. Vallvey ha asegurado que estos arquetipos siguen vigentes, pues “en cada mujer contemporánea pervive un fragmento de esas figuras cervantinas”.

La escritora ha verbalizado su vínculo personal con Puertollano, ciudad en la que vivió de niña y donde leyó por primera vez el Quijote. “Me costó un año leerlo, desde los siete a los ocho, y sigo asociando esa travesía personal a Puertollano, una ciudad donde fui muy feliz”, ha sentenciado.

El acto ha sido conducido por Alicia Anaya, directora de Cadena Ser Ciudad Real.