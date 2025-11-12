Toledo presenta su candidatura para volver a convertirse en "luz de Europa" como Capital Europea de la Cultura en 2031

Un momento de la presentación de la candidatura Toledo Capital Europea de la Cultura 2031. Javier Longobardo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado de manera oficial la candidatura con la que la ciudad aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en el 2031, un título que representa "una oportunidad con mayúsculas para volver a convertir a Toledo en luz de Europa".

En un acto celebrado en el Teatro de Rojas, donde se han congregado decenas de representantes institucionales y de los ámbitos sociales y culturales de la ciudad que se han adherido a la candidatura, Velázquez ha apuntado que con este nombramiento la ciudad sería capaz de "recoger lo mejor de nuestro legado para proyectarlo al futuro".

Durante su intervención, el primer edil ha señalado que no concibe este proyecto como una meta, sino como "un camino compartido" del que "no sabemos cuál será el final pero en el que queremos hacer las cosas bien, trabajar con excelencia y ofrecer el Toledo del mañana a través de la Cultura".

Velázquez también ha querido destacar que esta candidatura nace del "consenso y la participación" de todos los sectores sociales, institucionales y culturales de la ciudad. En este punto, se ha detenido para expresar su agradecimiento al Consejo Asesor, al Consejo Rector, a la Real Fundación, a la Universidad de Castilla-La Mancha y a "todos los implicados" que "han desempeñado un papel fundamental para que este sueño se esté convirtiendo en realidad".

"La Cultura es un elemento vertebrador en la sociedad toledana y en la europea que hace mejores personas. Y las mejores personas hacen mejores ciudades", ha añadido.

El regidor toledano ha reivindicado la "legitimidad histórica" de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y como "luz de Europa" en los tiempos de Alfonso X el Sabio y la Escuela de Traductores. De ahí su afán por “situar la Cultura en el centro de las políticas, en el corazón de la ciudad como piedra angular de nuestro desarrollo”.

Por último, ha querido reivindicar que Toledo Capital Europea de la Cultura 2031 nace “desde nuestras calles, nuestras plazas y nuestros barrios”, con la vocación de dialogar con Europa y ofrecer desde Castilla-La Mancha “una respuesta cultural y humanista a los desafíos del continente”.

En este sentido, ha insistido en la unidad institucional y social "pocas veces concitada" en torno a este "objetivo común". "Hoy podemos decir que Toledo, la provincia y la región caminan juntas por este sueño compartido", ha sentenciado Velázquez.

Identidad visual del macla

Toledo Capital Europea de la Cultura 2031 ha configurado su identidad visual al concepto macla, que en geología es una agrupación simétrica de diferentes cristales en la que cada uno mantiene su identidad haciendo el conjunto más bello.

Con esta metáfora, los impulsores han querido respresentar identidad que ha forjado Toledo a lo largo de los siglo como cuna cultural de diferentes civilizaciones.

Todos los detalles de esta candidatura se pueden ver en la página web https://toledo2031.org/