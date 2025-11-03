Abycine pone el broche de oro a su edición más multitudinaria con más de 30.000 espectadores

El Festival de Cine de Albacete (Abycine) ha cerrado su edición de 2025 con "cifras históricas" de participación de más de 30.000 espectadores, según lo ha destacado este lunes el director del Festival, José Manuel Zamora.



Zamora ha presentado el balance de Abycine 2025, acompañado del diputado provincial de Educación y Cultura, Miguel Zamora, y de la concejala de Turismo y Marca Albacete del Ayuntamiento de la ciudad, Rosa González de la Aleja, como ha informado la organización en un comunicado.



Por otro lado, ha señalado que "el festival ha obtenido la segunda mejor valoración en las ayudas del ICAA a festivales de cine en España, lo que refuerza su posición entre los certámenes de referencia a nivel nacional".

Ha subrayado que la presente edición consolida a Abycine como una cita esencial "para la creación independiente y la formación de nuevos públicos" y ha indicado que la cifra de espectadores se completará tras la finalización de las sesiones del programa Mi Primer Abycine.



"Casi el 70% de ese público es menor de 25 años, algo muy importante para un proyecto cultural y social", ha destacado Zamora.

Mi Primer Abycine

Hasta ahora, Mi Primer Abycine ha vuelto a registrar "cifras históricas", ha señalado, con la participación de más de 20.000 niños y adolescentes en las sesiones de alfabetización audiovisual, consolidándose como uno de los proyectos formativos más sólidos del país.



Esta iniciativa, apoyada por la Diputación de Albacete, continuará durante noviembre en localidades como La Roda, Almansa, Villarrobledo, Casas Ibáñez, Alcázar de San Juan, Tarancón y Quintanar del Rey, e incluyó una destacada masterclass del animador Pedro Solís para estudiantes de ciclos formativos.



La edición 2025 también ha supuesto "un notable impacto económico y turístico", con 601 profesionales acreditados y 550 pernoctaciones en la ciudad.



La concejala de Turismo y Marca Albacete del Ayuntamiento de la ciudad ha asegurado que Abycine, "se ha consolidado como un auténtico producto turístico de referencia en nuestra ciudad".