Javier Veiga preestrena Playa de Lobos en el Hospital Nacional de Parapléjicos: "Que no sea en un cine, me parece maravilloso"

El Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, continúa con su ciclo de proyecciones especiales en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, reafirmando su compromiso con una cultura inclusiva y accesible.

En esta ocasión, el protagonista ha sido el director y actor Javier Veiga, que ha presentado su última película, Playa de Lobos, en un preestreno muy especial celebrado este martes en el centro hospitalario.

Antes de la proyección, Veiga mantuvo un coloquio junto al periodista de Castilla-La Mancha Media, Roberto Lancha, donde ha destacado la singularidad y el valor del lugar elegido para este estreno.

Preestreno con Javier Veiga. CiBRA

"Que no sea en un cine, sino que sea dentro de un hospital, me parece maravilloso", ha afirmado el director, quien ha subrayado la importancia del cine como acto social y colectivo: "Ojalá eso fuera más habitual y volviésemos a hacer más cosas juntos y menos cada uno en su casa con su pantallea del teléfono móvil".

Reflexión

En su intervención, Veiga ha explicado algunos detalles de Playa de Lobos, protagonizado por Guillermo Francella y Dani Rovira, dos intérpretes en los que pensó desde el inicio del proyecto. "Necesitábamos a grandes actores que pudiesen llevar esta historia sin que se hiciera pequeña, sin que nos sintiéramos claustrofóbicos", ha señalado.

El también actor y director teatral ha reflexionado sobre las diferencias entre ambos lenguajes artísticos, aunque ha apuntado que ambos comparten un mismo propósito: "Se parece porque es contar una historia y contarla bien, para que un espectador la escuche y le pasen cosas, emociones, se ría, se divierta, llore o le haga pensar... el tema es hacerlo bien o hacerlo mal".

Sala de cine

Gracias al patrocinio de la Fundación "la Caixa", el pabellón deportivo del Hospital Nacional de Parapléjicos se transforma en una auténtica sala de cine, accesible para pacientes, profesionales sanitarios y público en general. Esta iniciativa vuelve a poner en valor el compromiso del Festival CiBRA con la inclusión y la difusión de la cultura en entornos diversos.

La programación del festival—que cuenta con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento y la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán— se extenderá hasta el 8 de noviembre, combinando cine y literatura y dando voz a grandes nombres nacionales e internacionales.

Tras Playa de Lobos, el ciclo de preestrenos continuará con títulos como Frontera de Judith Colell, Ciudad sin sueño de Guillermo Galoe, Siempre es invierno de David Trueba o Flores para Antonio, sobre la vida de Antonio Flores, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta. También se proyectará el documental Solo pienso en ti, inspirado en la emblemática canción de Víctor Manuel, reconocido por el CiBRA en 2023.