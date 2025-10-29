Cruz Galdón presenta en Madrid 'Las 10 Camelias Románticas', un canto coral al amor y la palabra

Presentación de 'Las 10 Camelias Románticas' en la librería La Buena Vida de Madrid.

La emblemática librería La Buena Vida de Madrid acogió este lunes la última presentación del libro Las 10 Camelias Románticas, un proyecto literario coral que ha recorrido ciudades como Barcelona, Chiclana o Sevilla con gran acogida.

Ocho de las diez autoras —Cruz Galdón, Angélica León, Maribel Colmenero, Adela Castañón, Mar Pastor, Elvira País, Anna Hevia y Argüelles Martín— participaron en el acto, que sirvió como cierre de una gira marcada por la complicidad, el amor y la pasión por la escritura.

La presentación corrió a cargo de Roger Domingo, editor y prologuista de la obra, quien condujo el encuentro con cercanía y humor, destacando la fuerza literaria y el espíritu colectivo del proyecto.

La velada contó además con la actuación de Abi Gale (Abigail Jareño), artista toledana que interpretó temas propios y versiones con un aire íntimo y romántico, acompañada por el percusionista Vicente Perelló.

Entre las autoras presentes se encontraba la escritora jienense, pero afincada en Toledo, Cruz Galdón. Colaboradora de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, cada miércoles firma una columna en este medio.

Galdón, que ha consolidado su voz literaria con títulos como Yo soy ellas y Mírame, Palmira, en anteriores ocasiones ha dicho de Las 10 Camelias Románticas que "habla desde el alma", con diez historias de amor "de esas que emocionan, que te hacen querer amar y querer vivir intensamente".

El libro reúne a diez autoras de España, Colombia, Argentina y México, que han explorado el amor "en su forma más auténtica, impredecible y transformadora". En sus páginas, los personajes se encuentran de manera fortuita, se aman, se separan, sufren, perdonan, sanan y se entregan, desafiando las barreras sociales, los prejuicios y los límites de la razón.

Diez relatos, diez miradas únicas y un solo hilo conductor: el 7 de septiembre, una fecha que "une destinos y cambia vidas". Amores que dejan huellas imborrables, recuerdos que se convierten en arte y secretos tan profundos que claman por ser revelados.