La STEHG inaugura su curso académico apoyando a Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031

Miembros de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos (STEHG) y representantes del Ayuntamiento de Toledo.

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos (STEHG) ha celebrado este domingo la sesión pública y solemne de apertura del curso académico 2025-2026 en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo, en un acto presidido por su presidente, José María San Román Cutanda.

En su intervención, San Román ha destacado el papel de la heráldica y la genealogía en la preservación de la memoria histórica y ha anunciado el compromiso de la entidad de colaborar activamente con la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura 2031, "poniendo su conocimiento y su proyección académica al servicio de este proyecto".

El secretario de la STEHG, Eugenio Serrano Rodríguez, ha presentado la memoria correspondiente al curso 2024-2025, en la que ha resaltado la intensa actividad investigadora y las colaboraciones institucionales desarrolladas por la Sociedad durante el último año.

Lección inaugural

La lección inaugural, titulada "Los títulos históricos del Rey de España y de la Princesa de Asturias", ha corrido a cargo de Amadeo-Martín Rey y Cabieses, consejero correspondiente de la STEHG, quien ha ofrecido un brillante recorrido histórico y simbólico por las denominaciones regias.

Durante la ceremonia han tomado posesión como nuevos consejeros correspondientes María del Pilar Tormo Martín de Vidales, José Raúl Calderón Peragón, Rafael Elvira Gutiérrez, Marcos Fernández de Béthencourt y Álvaro Pascual Chenel, todos ellos destacados profesionales de los ámbitos académico, jurídico, histórico y patrimonial.

Autoridades

En representación del Ayuntamiento de Toledo ha asistido el segundo teniente de alcalde, Juan José Alcalde Saugar, acompañado por diversas autoridades de la ciudad y la provincia, así como representantes de la Real Asociación de Hidalgos de España, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la Comunidad Mozárabe de Toledo y otras instituciones vinculadas al ámbito emblemático.

El acto se ha cerrado con un mensaje de continuidad y compromiso cultural, reafirmando el papel de la STEHG como referente en el estudio y difusión del patrimonio heráldico y genealógico de Toledo y de Castilla-La Mancha.