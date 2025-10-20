Feciso 2025 cierra sus puertas con la entrega de premios en el Teatro de Rojas de Toledo: todos los galardonados

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso) ha clausurado este domingo su vigésimo segunda edición con una Gala de Entrega de Premios marcada por la emoción, el talento y el compromiso social celebrada en el Teatro de Rojas de Toledo.

Una auténtica noche de estrellas en la que nombres como Rosario Pardo, Nacho Guerreros y María Romanillos compartieron protagonismo con un público entregado que volvió a llenar cada butaca, confirmando el éxito del evento.

En esta edición, el primer premio de Cortometrajes fue para 'El lado más bestia de la vida', de José A. Campos, una historia que también dio a Rosario Pardo el galardón a la Mejor Interpretación Femenina por su brillante papel.

El premio a la Mejor Interpretación Masculina recayó en Nacho Guerreros, por su trabajo en 'Piedra, papel y tijera', mientras que la joven María Romanillos recibió el reconocimiento a la Mejor Interpretación Juvenil por '¿Por qué volvías cada verano?'

Más premiados

'La fuerza del silencio', de Samuel Vela, se alzó con el primer premio Documental, mientras que 'Emilia', de Rafael Arroyo, obtuvo el segundo. En la categoría Plena Inclusión, los reconocimientos fueron para 'Marciano García', dirigido por Luis Arrojo, y 'Cala, cala, son', de Lucía Venero.

Asimismo, el premio Biblioteca Solidaria fue para 'El mocador de seda', de Mar Molina; el premio Valores de la Unión Europea para 'Voces del silencio' de Julio Mazariko; y el premio Infancia Ciudad de Toledo a 'Origami' de Álvaro León.

El premio Promoción y Difusión del Cine fue para Platino Educa; Solidaridad reconoció la trayectoria de FAD Juventud; Talento Joven TVCLM fue para '¿Cuál es mi verdadero yo?', de Sofía Ibáñez, Indira Aranda y Álex Pulido; y el premio Europa Jove recayó en 'Monstruos' de Daniela Jariego.

"El Feciso cierra su estancia en Toledo y comenzará su recorrido itinerante por diferentes municipios de la región, empezando por Torrijos desde el próximo 5 al 9 de noviembre. Después viajará a Cuenca (26 de noviembre al 2 diciembre), Olías del Rey (del 11 al 14 de diciembre) y Yepes (enero)", han recordado desde la organización.