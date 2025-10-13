'El príncep' gana el Primer Premio Picazo de la Sección Oficial del Festival de Cine Comprometido de Guadalajara

El Festival de Cine Comprometido de Guadalajara (FESCIGU) se ha celebrado este sábado la clausura de su vigesimotercera edición con una jornada repleta de actividades, música y emoción en el Espacio Joven Europeo (EJE) de Azuqueca de Henares.

El cortometraje 'El príncep', dirigido por Álex Sardá, se alzó con el Primer Premio Picazo de la Sección Oficial, máximo galardón del certamen, en una gala que puso el broche de oro a una semana dedicada al cine social y al compromiso cultural.

El certamen, que ha llenado todas sus secciones, ha celebrado una intensa jornada final con las secciones Infancine, Daños Colaterales y Requetecortos, en las que participaron numerosos directores y creadoras.

Gala de FESCIGU

La gala, presentada por Monstse de la Cal y César Maroto, ha contado con las actuaciones de El Anticoro, Dani y Edu y Voces del Agua, que pusieron el toque musical a una noche de fiesta y cine social.

Premios

El jurado, integrado por Marta Belaustegui, Paca Gabaldón, Juan Laborda, Carlos Alba y José Carabias, ha completado el palmarés con los premios a 'Your own boss' de Álvaro Guzmán Bastida, 'City of pigs' de Juan Ángel Hernández, 'Medudas' de Inaki Sánchez Arrieta y 'Disonancia' de Raquel Larrosa.

El director del festival, Luis Moreno, ha celebrado el éxito de asistencia y participación: "El FESCIGU ha demostrado que el cine comprometido emociona, llena salas y sigue siendo una herramienta para reflexionar y transformar la sociedad".

Jornadas FESCIGU

Con la proyección de 'El príncep'', el XXIII FESCIGU concluye una edición que reafirma a Guadalajara como referente nacional del cine social y comprometido.