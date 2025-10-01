Publican cuánto ha cobrado José Manuel Soto por su concierto del sábado en un pueblo de Toledo

El Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) ha hecho público el contrato por el que el cantante José Manuel Soto actuó el pasado sábado, 27 de septiembre, en la Plaza de España de la localidad con motivo de las Fiestas de la Sementera.

Según el anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el importe abonado al artista andaluz asciende a 12.000 euros más IVA, lo que supone un total de 14.520 euros.

El contrato fue adjudicado como procedimiento menor por la Alcaldía de Torrijos, encabezada por el 'popular' Andrés Martín.

Torrijos, con más de 14.000 habitantes, está gobernado por el Partido Popular en coalición con Vox.

El recital de Soto formó parte de los actos centrales de las fiestas de la localidad, que este año reunieron a miles de vecinos en la Plaza de España.

José Manuel Soto, cantautor andaluz que alcanzó gran popularidad en los años 80 y 90 con canciones como "Por ella" o "Déjate querer", mantiene en la actualidad una fuerte presencia en redes sociales, donde expresa abiertamente sus posiciones políticas y críticas hacia la izquierda.