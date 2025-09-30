Las desconocidas ruinas de una villa romana a media hora de Madrid con una colección de mosaicos mitológicos única

A poco más de media hora en coche del bullicio de Madrid capital, en plena comarca de La Sagra toledana se esconde un yacimiento romano que te traslada directamente a la Hispania del siglo IV d.C.

Se trata del Parque Arqueológico de Carranque, un conjunto de ruinas antiguas situado a cinco kilómetros del núcleo urbano del municipio toledano y cerca del río Guadarrama que alberga una de las colecciones de mosaicos mitológicos mejor conservadas y más espectaculares de toda España.

Este tesoro patrimonial de casi dos milenios de antigüedad fue descubierto gracias a un agricultor local llamado Samuel López Iglesias que en el verano de 1983 se tropezó con varios fragmentos de cerámica de colores mientras trabajaba sus tierras.

Parque Arqueológico de Carranque (Toledo). Cultura Castilla-La Mancha

La curiosidad le llevó a iniciar excavaciones en el lugar que poco a poco iban sacando a la luz los restos de la villa romana de Santa María de Abajo. Hoy sabemos que este complejo urbano perteneció a Materno Cinegio, un alto funcionario del Imperio Romano muy cercano al emperador Teodosio.

El Parque Arqueológico de Carranque alberga un pavimento de más de 600 metros cuadrados conformado por mosaicos y pasarelas que cuentan las grandes historias de la mitología clásica como el amor trágico de Píramo y Tisbe, la muerte de Adonis en brazos de Venus o el rapto de Hilas por las ninfas.

Uno de los mosaicos del yacimiento de Carranque. Cultura Castilla-La Mancha

Este enclave surgió originalmente como un centro de explotación de los recursos agrícolas del entorno, con estructuras para la producción de vino y aceite en pleno auge del imperio. Tras la caída del poder romano a mediados del siglo V d.C, la villa y su palacio se convirtieron en un reclamo para la civilización visigoda que implantó en ella un edificio de culto.

Siglos después, el lugar se integró en los dominios de la iglesia de Segovia a raíz de la conquista de Toledo por Alfonso VI, erigiéndose sobre las ruinas de la Iglesia de Santa María de Batres.

El salón de la residencia principal conocida como la Villa de Materno está presidido por la imponente figura del titán Océano cuya riqueza detallística deja perplejos a los visitantes.

Esto no es todo, el yacimiento dispone de un majestuoso edificio de representación erigido a finales del siglo IV con 32 columnas de mármol y un mausoleo familiar que se hace llamar Palatium. Además, en cada estancia podrás encontrar una Medusa protectora, bustos de divinidades y escenas de la Ilíada de Homero.

Todo ello convierten al Parque Arqueológico de Carranque en una escapada cultural perfecta ya no solo para los madrileños sino para todo aquel que aspire a comprender el lujo, el poder y la vida de la aristocracia durante el ocaso del Imperio Romano.