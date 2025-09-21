Impactante inicio de "Legado Quijote" en Santa Cruz de Mudela: el público, entregado al humor de Agustín Durán

El proyecto cultural "Legado Quijote" ha vivido este sábado un arranque impactante en Santa Cruz de Mudela con la primera cita de la gira "En un lugar de la Mancha", impulsada por la Diputación de Ciudad Real.

La actuación del humorista Agustín Durán en la verbena municipal congregó a varios centenares de vecinos y llenó el espacio de risas, complicidad y orgullo manchego, en un estreno que se perfila como el inicio de una de las grandes apuestas culturales del año en Castilla-La Mancha.

El alcalde de Santa Cruz de Mudela, Joaquín Dotor, y la vicepresidenta primera de la Diputación, María Jesús Pelayo, asistieron a la cita y subrayaron el valor de un programa que une tradición cervantina, humor y el papel dinamizador de las Universidades Populares.

"Legado Quijote", presentado recientemente por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y por María Jesús Pelayo, abarca una programación diversa que va más allá de lo cultural: incluye iniciativas de formación, colaboraciones con embajadas en España, los premios nacionales de periodismo y comunicación que dirige la periodista María Manjavacas, reconocimientos a asociaciones cervantinas y un ambicioso proyecto deportivo denominado "Entre Molinos".

Durán conversando con María Jesús Pelayo (d) y el resto de autoridades.

El público de Santa Cruz de Mudela respondió con entusiasmo al espectáculo de Durán, que combinó sátira manchega, referencias cervantinas y guiños a la propia localidad.

Centenares de personas disfrutaron del espectáculo.

La Diputación reafirma así su apuesta por una programación cultural descentralizada que recorrerá municipios de las seis comarcas de la provincia hasta diciembre, fortaleciendo a las 98 Universidades Populares como agentes culturales de referencia y avanzando en la formación de los 240 Agentes del Territorio Quijote.