Velada única y gratuita en un castillo de Toledo con más de mil años de antigüedad: así se puede participar
La Diputación de Toledo continúa en septiembre con su iniciativa ‘12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’.
La Diputación de Toledo, dentro del programa ‘12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’, ha programado para el sábado 27 de septiembre una velada en uno de los castillos con más historia de la provincia, el de Escalona, construido hace más de mil años.
Desde la entidad provincial han destacado que con esta iniciativa pretende "poner en valor su patrimonio, su pasado histórico, su presente turístico y su futuro ligado a los habitantes de Escalona".
Para ello han programado dos pases de 100 personas. En el primero de ellos, a partir de las 11:00 horas, se llevará a cabo una visita teatralizada por el interior del castillo a cargo de la compañía de teatro Atenea. A continuación, los participantes podrán disfrutar de un espectáculo de danza estilizada y flamenco del grupo de baile de Trinidad Giles, y terminará con una cata de vinos musicalizada con tapa, a cargo de la bodega Jesús Rodríguez de Santa Olalla, perteneciente a la D.O. Méntrida, y del grupo musical La Triunvirata.
El pase de la tarde comenzará también con la ruta teatralizada, a las 17:00 horas, y continuará con un concierto de “Música de Palacio” a cargo del Cuarterto Soluna, en uno de los espacios más especiales del castillo. Para terminar habrá una cata de vinos teatralizada con tapa, a cargo de la misma bodega y con la teatralización de la compañía de teatro Atenea.
Reservas
Los interesados en asistir podrán realizar sus reservas a partir de este lunes, 22 de septiembre, a las 9.00 horas, a través de un formulario en la página web www.turismoprovinciatoledo.es, aportando su nombre y apellidos, e-mail y un teléfono de contacto.
Cada interesado solo podrá reservar dos plazas en este evento, ya que las plazas son limitadas. Una vez cerrado el proceso de reserva, se confirmará vía telefónica a las personas que han obtenido la plaza por orden de inscripción y se les indicará el punto de encuentro de inicio de la actividad, donde deberán estar 10 minutos antes.
No podrán participar en estas actividades los menores de edad, estando disponible solo para mayores de 18 años. Las personas que ya han participado en alguna de las visitas a castillos anteriores no podrán participar en el resto de experiencias de este año 2025.