El festival de cortos 'Ciudad de Toledo' bate su récord con 451 propuestas presentadas

La 18ª edición del Festival Corto-Joven 'Ciudad de Toledo' se celebrará los días 24, 25 y 26 de septiembre en la Sala Thalía del Centro Social de Santa María de Benquerencia con la participación de 451 propuestas llegadas desde toda España.

Así lo han señalado durante su presentación el concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano; el director del certamen, Javier Perea y el humorista Juan Muñoz, que será el encargado de conducir la gala final.

El certamen, que se enmarca en la Semana de la Juventud, tendrá entrada gratuita, según ha informado el Ayuntamiento toledano.

“Queremos dotar al barrio de Santa María de Benquerencia de actividades culturales de primer nivel, acercando el mejor talento joven a todos los vecinos”, ha señalado el concejal de Juventud y Festejos, que ha destacado la necesaria reforma de la Sala Thalía acometida “nada más llegar al Gobierno”.

Por su parte, el director del certamen, Javier Perea, ha subrayado que esta edición ha batido todos los récords de participación con esos 451 trabajos de gran calidad, “reflejo del interés que despierta esta convocatoria”.

De esta manera, ha recordado durante el festival se darán a conocer los ganadores del Premio Nacional ‘Toletum’, del Premio de Castilla-La Mancha y del Premio especial de Toledo ‘Zoco’ que estará invitado al Festival Internacional de Cine de Sitges.

Programación

La inauguración del festival tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre, a las 20:00 horas con la actuación del Coro Escuela de Canto de Toledo que interpretará temas de gospel y rock y se proyectará el Corto ‘Dronisio-Memorias de un juguete roto’, además de la proyección de los cortometrajes seleccionados.

El jueves 25 de septiembre, también se proyectará “Drácula” dirigido por Luis Balairón, fruto de un trabajo de inglés de los alumnos de 1º de Bachillerato del IES Sefarad.

Por último, el viernes 26 de septiembre se celebrará la Clausura del Festival de Corto-Joven ‘Ciudad de Toledo’ que estará conducida por el humorista Juan Muñoz y que contará con un showcase del cantante de Lobos Negros.

Asimismo, se presentará el cortometraje Cura Sana, ganador del Festival Internacional de Cine de Talavera de la Reina – Premios Pávez, y se dará a conocer el título de los cortometrajes ganadores de la 18ª edición del concurso.