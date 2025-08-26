Casting de actores en un pueblo de Guadalajara: buscan hombres y mujeres de 16 a 99 años

Vista panorámica del pueblo de Jadraque en Guadalajara. Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La Mancha

Se buscan actores en Jadraque (Guadalajara). Así lo ha dado a conocer el propio Ayuntamiento en sus redes sociales a través de un anuncio en el que detallan la búsqueda de figurantes de cara a una producción que se rodará en el pueblo durante los meses de septiembre y octubre.

En concreto, la productora responsable de este contenido, Suma Content Films, busca tanto hombres como mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 99 años.

Además, remarcan que se trata de un proyecto remunerado, por lo que los elegidos cobrarán un sueldo.

𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀

¿Quieres ser figurante en una gran producción? Apúntate a los casting que se van a desarrollar en nuestro municipio para una producción que se llevara en nuestra comarca durante este otoño.

💸¡Proyecto remunerado!

Reuniones

Los interesados en participar en esta producción podrán ampliar información en las tres reuniones que los responsables de la productora han organizado este fin de semana.

La primera tendrá lugar este viernes 29 de agosto a las 10:30 horas en el Hogar del Jubilado para los aspirantes con edades comprendidas entre 40 y 99 años.

El mismo día pero por la tarde (17:30 horas), están citadas en el Centro Social del pueblo -frente al Ayuntamiento- las mujeres mayores de 16 años interesadas.

El último encuentro tendrá lugar en el mismo escenario a las 11:00 horas del domingo 30 de agosto y en ella están citados hombres de entre 16 y 35 años.