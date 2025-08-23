Santa María de Melque acoge 'Esbozo de un recuerdo', una exposición sobre la obra de Jorge Lencero

El Sitio Histórico de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán, hasta el 26 de octubre de 2025, presenta la exposición 'Esbozo de un recuerdo', una amplia muestra del escultor y pintor Jorge Lencero.

La exposición, que ha contado en su inauguración, además de Jorge Lencero, con la presencia de la alcaldesa de San Martín de Montalbán.

Gema Calderón, y el coordinador de Cultura de la Diputación, Emilio Martínez, reúne un total de 47 piezas entre esculturas y pinturas en diversas técnicas (grafito, acuarela, pastel y ceras), donde el artista despliega su inconfundible estilo, marcado por la tensión entre libertad y destino, la ternura y la inquietud, y un expresionismo siempre cargado de sensibilidad, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

En 'Esbozo de un recuerdo', el artista ofrece al público un recorrido íntimo y poético a través de la materia y la forma, invitando a redescubrir el arte como espacio de memoria y emoción en el marco incomparable de Melque.

La trayectoria de Jorge Lencero se extiende por más de cuatro décadas de creación, con exposiciones en Madrid, Hong Kong, Singapur, Chicago, Ámsterdam o Miami, y participaciones en ferias internacionales como Art Chicago, Art Asia o ArteSantander.

En la provincia de Toledo mantiene, además, un vínculo especial, pues ya en 2020 expuso junto al pintor José Luis López Romeral en el Centro Cultural San Clemente con la muestra 'Saan Ako Magnula: Totanés (Desde donde vine: Totanés)', en homenaje a Fray Sebastián de Totanés.

Jorge Lencero

Jorge Lencero nació en Madrid en 1958, despertando desde muy joven a la llamada de la producción artística, y muy especialmente de la escultura, aunque no se dedicaría profesionalmente a esta disciplina del arte hasta los 22 años, gracias a la intermediación de un crítico de arte.

Siempre ha realizado esculturas, la mayoría de pequeño tamaño y hechas para exposiciones internacionales, dándose la circunstancia de que ha vendido cientos de ellas.

Trabaja materiales de bronce a nivel de galerías y la terracota a un nivel más personal como estudio para otras obras.

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 26 de octubre, y se podrá visitar de forma gratuita de 11:00 a 18:00 horas, todos los días de la semana, excepto los lunes.