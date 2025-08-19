Las fiestas populares de Castilla-La Mancha reviven en una exposición virtual por el Día Mundial de la Fotografía

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha puesto en marcha la exposición virtual "Castilla-La Mancha en fiestas", una muestra compuesta por 70 fotografías que recorren las tradiciones festivas de la región desde las primeras décadas del siglo XX hasta los años 70.

La iniciativa, que coincide con la celebración del Día Mundial de la Fotografía, ofrece un recorrido visual por escenas populares tanto de pueblos como de ciudades.

Las instantáneas reflejan desde celebraciones religiosas hasta manifestaciones profanas con bailes, encierros, competiciones deportivas, juegos o tradicionales verbenas.

Grupo de músicos en Minaya JCCM

Gran parte de las imágenes proceden del fondo "Los Legados de la Tierra", creado hace más de veinte años por la Junta para recuperar, preservar y difundir el patrimonio fotográfico regional.

Archivo fotográfico

La muestra se completa con fotografías de los fondos "Luis Escobar" y "Casa Rodríguez", actualmente custodiados en los Archivos Históricos Provinciales.

La exposición está disponible en el portal de Cultura de Castilla-La Mancha, en el enlace: https://cultura.castillalamancha.es/archivos/archivo-de-la-imagen-y-de-la-palabra

Repositorio

La Junta recuerda también que la comunidad cuenta con el "Archivo de la Imagen de Castilla-La Mancha", un repositorio digital con más de 25.300 registros fotográficos históricos, todos acompañados de su descripción.

Este archivo reúne los principales fondos conservados en los Archivos Históricos Provinciales, entre ellos los de Francisco Goñi, Luis Escobar, Casa Rodríguez y Julián Collado, además del material reunido mediante el programa "Los Legados de la Tierra", fruto de las aportaciones de particulares y ayuntamientos.

Grupo de amigas paseando por Villatobas, JCCM

Durante 2024, la plataforma registró más de 60.000 consultas, siendo el fondo "Los Legados de la Tierra" el más consultado por investigadores y ciudadanos.