Raúl Caamaño gana el IV Trofeo "Domingo Ortega" y da un paso más en su prometedora carrera como novillero

El novillero Raúl Caamaño y la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo.

El novillero Raúl Caamaño se ha proclamado este viernes vencedor del IV Certamen de Novilleros sin Picadores "Domingo Ortega", cuya final se ha celebrado en la plaza de toros de Toledo y ha sido retransmitida en directo por CMM para toda Castilla-La Mancha.

Camaño, alumno de la propia Escuela Taurina "Domingo Ortega", ha logrado imponerse a sus compañeros Bruno Gimeno (E.T. Valencia), Sergio Moreno (E.T. Toledo), Jaime Torieja (E.T. Guadalajara), Jesús Herrera (E.T. Ciudad Real) y Rodrigo Villalón (E.T. Alicante).

Todos ellos han lidiado novillos de la ganadería de Sagrario Moreno en una tarde reñida y emocionante que ha congregado a cientos de personas en el coso toledano, donde no han faltado autoridades provinciales como la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, o el vicepresidente tercero y delegado del Área de Asuntos Generales, Empleo y Promoción Turística, Joaquín Romera.

Cedillo con los seis finalistas.

El concurso, nacido en 2022, se ha consolidado nacionalmente como "una plataforma de formación y proyección para los jóvenes novilleros", en palabras de la propia Diputación.

La cuarta edición ha contado con nueve festejos: seis clases prácticas en localidades como Numancia de la Sagra, Lominchar, Los Navalucillos, Nambroca, La Puebla de Montalbán y Argés, dos semifinales en Fuensalida y Añover de Tajo, y la gran final de Toledo.

Raúl Caamaño ha recogido el testigo de los anteriores triunfadores del certamen —Miguel Losana, Sergio Moreno y Esteban Gordillo—, todos ellos también formados en la Escuela Taurina "Domingo Ortega", gestionada por la Diputación de Toledo.

Con este triunfo, el joven novillero toledano da un paso más en su prometedora trayectoria, que comenzó en 2021 en La Puebla de Montalbán. Esta temporada ha cortado un total de 13 orejas.