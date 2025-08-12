El Candela se "encerrará" con cuatro novillos en una plaza de toros única en Castilla-La Mancha

Rueda de prensa de presentación de la encerrona de El Candela en Almadén.

Ha tenido lugar en la emblemática y peculiar plaza de toros de Almadén (Ciudad Real), catalogada como Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, la presentación del cartel taurino con motivo de la Festividad de la Virgen de La Mina.

Se trata de un cartel muy relevante para esta singularísima y hermosa plaza de toros, puesto que hasta el momento no se conoce la celebración en la Monumental de esas llamadas "Encerronas", donde el novillero José de la Hoz 'El Candela' toreará en solitario cuatro utreros, más un quinto que sería el sobrero, todos ellos de la ganadería cacereña de Emilio Artalejo.

El festejo tendrá lugar el próximo 6 de septiembre a las seis de la tarde. La novillada supone para el alumno de la Escuela Taurina de Miguelturra su debut con picadores. Y ha elegido para ello un marco incomparable como es la Monumental Plaza de Toros de la localidad del mercurio.

El cartel del festejo.

A la presentación del cartel asistieron más de 100 aficionados llegados desde distintos puntos de la geografía española, ya que el festejo ha despertado mucha expectación en el sector taurino.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, acompañada por la concejala de Festejos, así como el empresario y maestro Antonio Alegre 'El Clavileño', en representación de Azuer Toros S.L.

Como broche final, para el cierre del acto se pudo escuchar un buen concierto de cante flamenco. Todos le han deseado suerte a este novillero de la escuela taurina de Miguelturra, que da así un paso importante en su carrera profesional.