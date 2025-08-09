La toledana María Antonia Ricas gana el XII Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero 2025

La reconocida poeta y escritora toledana María Antonia Ricas Peces ha sido galardonada con el XII Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero 2025 entregado en el XVII Encuentro Internacional de Poetas de Ecuador.

El jurado, conformado por la poeta y editora argentina Marisa Russo y los poetas ecuatorianos María Aveiga y Christian Zurita Estrella, ha elegido por unanimidad el libro de la autora Riostres, entre un total de 140 obras aspirantes.

Un galardón que reconoce "la fuerza metafórica del libro, la precisión arquitectónica de cada poema y su capacidad para conmover desde el rigor y la belleza contenida". Un libro que incluye una propuesta metapoética al presentar como objeto lírico el valor de aquellas cosas que resultan inútiles, convirtiendo la poesía en "una elevación de la experiencia".

Biografía

Además de escritora y poeta, María Antonia Ricas Peces, nacida en Toledo en 1956, es profesora de Educación Primaria. Cuenta con una extensa obra publicada, con la que ha conseguido numerosos galardones, entre la que destacan textos como El Tajo en la palabra o Cuando sonríen.

En 2014 consiguió el Premio de Literatura de la Real Academia de las Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y en 2018 fue nombrada como Hija Predilecta de Toledo por el Ayuntamiento.

Actualmente es columnista en ABC y ha dirigido y participado en numerosos homenajes, ciclos poéticos, programas radiofónicos y talleres de literatura.