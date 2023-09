Así es la sorprendente escultura que se va a instalar en Cuenca: "Es una vanidad"

Una escultura del artista italiano Nino Longobardi, procedente de la colección particular de Roberto Polo, se instalará próximamente en una de las salas del Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca tras ser donada a la Fundación Antonio Pérez.

La obra, denominada "Pararrayos", hace referencia a la vida sostenida por la muerte. En palabras del propio autor, es "una vanidad". Esta fue exhibida en la 54 Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia en 2011 y desde el 4 de octubre podrá disfrutarse en Cuenca tras pasar a formar parte de los fondos permanentes de la Fundación Antonio Pérez.

De la escultura destacan un esqueleto fundido en bronce y una figura en aluminio, que simula un cuerpo desnudo, en la parte superior. Sus dimensiones son 101 centímetros de altura, 183,5 centímetros de anchura y una profundidad de 47 centímetros.

Nino Longobardi.

La obra de Longobardi se conserva en las colecciones permanentes de muchos museos importantes, incluidos The Metropolitan Museum of Art y The Museum of Modern Art de Nueva York, y otros tantos de Estados Unidos, Italia o Portugal.

El artista italiano, además, también está presente en la Colección Roberto Polo (CORPO) de arte moderno, ubicada en el convento de Santa Fe de Toledo desde marzo de 2019 y en la iglesia de Santa Cruz de Cuenca desde diciembre de 2020.

