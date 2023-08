Fin al culebrón del Círculo del Arte de Toledo: seguirá 6 años tal y como está

El Ayuntamiento de Toledo ha aceptado el recurso de reposición del Círculo de Arte contra el desistimiento de la gestión de uso de la Iglesia de San Vicente y, "si no hay problema por parte de los técnicos municipales", a partir de agosto de 2024 tendrán la adjudicación por 5 años, tal y como consta en las bases de la licitación, una vez transcurrida la prórroga de un año.

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan José Alcalde, que ha incidido en que "no han parado la actividad" que desarrolla la citada asociación cultural en esta antigua iglesia y no lo harán "a no ser que se ponga en riesgo la seguridad y la integridad de las personas ".

Desde el consistorio han afirmado que no van a abrir otro proceso de contratación y que "si no hay ningún problema" por parte de los técnicos municipales "se resolverá inmediatamente a favor de la asociación, que ha sido la única que se ha presentado", por lo que se le adjudicaría por 5 años, tal y como figuraba en el contrato que se sacó para la licitación el pasado abril.

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan José Alcalde.

Buena relación

Alcalde ha recalcado que el desistimiento se adoptó porque "los informes técnicos están para cumplirlos" y éstos apuntaban, según el Consistorio, a un problema de "estabilidad de ese lugar patrimonial".

Tras la presentación del recurso de reposición por parte de la asociación Círculo del Arte y la aceptación por parte del Ayuntamiento, el portavoz del gobierno municipal ha señalado que lo han tenido en cuenta y lo que han hecho "es ir con la ley".

Por último, ha dicho que la colaboración que han tenido todos los gobiernos con esta asociación desde hace más de 15 años "ha sido buena", ya que hacen una oferta cultural "interesante" a la ciudad, por lo que ha afirmado que "nadie de este equipo de gobierno ha puesto en duda nada, en relación al Círculo de Arte", dado que apuestan por la cultura y ésta "es de todos y de todas las ideologías políticas", ha aseverado Alcalde.

Sigue los temas que te interesan