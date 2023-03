El Casco Histórico de Toledo cuenta desde este 14 de marzo de 2023 con una nueva escultura de grandes dimensiones que se ha instalado junto a uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad: el monasterio de San Juan de los Reyes. Se trata de la obra "Ascensión", del artista italiano Nino Longobardi, donada por el mecenas Roberto Polo al Arzobispado toledano.

"Ascensión", que es el nombre de esta creación que ha sido bendecida este martes por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, representa sobre una peana la figura de Cristo rodeado por un círculo. En palabras del autor "simboliza el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo para salvarnos y regalarnos la vida eterna".

La escultura donada por Roberto Polo está valorada en 250.000 euros y destaca por sus grandes dimensiones, ya que alcalza los 4,4 metros de altura y 1,2 metros de ancho. Mientras que el Cristo -que supera los dos metros- y el círculo han sido fundidos en bronce patinado en verde claro, la peana se ha construido con planchas de latón plegadas y soldadas.

La obra se ha instalado en el mirador junto al monasterio de San Juan de los Reyes. Óscar Huertas

La obra de Longobardi se conserva en las colecciones permanentes de muchos museos importantes, incluidos The Metropolitan Museum of Art y The Museum of Modern Art de Nueva York, y otros tantos de Estados Unidos, Italia o Portugal.

El artista italiano, además, también está presente en la Colección Roberto Polo (CORPO) de arte moderno, ubicada en el convento de Santa Fe de Toledo desde marzo de 2019 y en la iglesia de Santa Cruz de Cuenca desde diciembre de 2020.

Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, y Roberto Polo. Óscar Huertas

